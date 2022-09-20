Графический дизайнер

Меня зовут Регина, я дипломированный графический дизайнер.

Заказывая дизайн-продукт у меня, Вы обеспечиваете себе уверенность в том, что он будет сделан качественно и быстро.

Имею оформленную самозанятость, поэтому сотрудничать со мной будет удобно каждому.

Услуги:

· Логотипы

· Баннеры, афиши

· Листовки, флаеры, буклеты

· Фирменный стиль

· Любая печатная продукция

· Оформление соц. сетей

· Дизайн-макет сайта

· Рисунки, иллюстрации

И многое другое вы можете заказать у меня, получив по итогу идеальный продукт, соответствующий всем вашим задумкам.

За ценами обращайтесь.

Работа всегда по предоплате 50%