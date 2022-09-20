Графический дизайнер
Меня зовут Регина, я дипломированный графический дизайнер.
Заказывая дизайн-продукт у меня, Вы обеспечиваете себе уверенность в том, что он будет сделан качественно и быстро.
Имею оформленную самозанятость, поэтому сотрудничать со мной будет удобно каждому.
Услуги:
· Логотипы
· Баннеры, афиши
· Листовки, флаеры, буклеты
· Фирменный стиль
· Любая печатная продукция
· Оформление соц. сетей
· Дизайн-макет сайта
· Рисунки, иллюстрации
И многое другое вы можете заказать у меня, получив по итогу идеальный продукт, соответствующий всем вашим задумкам.
За ценами обращайтесь.
Работа всегда по предоплате 50%
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Логофолио2 просмотра
- Визитка для компании "Капилат-ПРОК"3 просмотра
- Дизайн-макет сайта3 просмотра