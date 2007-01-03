dezigner_s

Выполняю любые рисунки в пакетах растровой и векторной графики, ориентированные как на полиграфию, так и на интернет. Свободно рисую от руки. Имею редне-специальное художественное и высшее техническое образование. Знаю верстку в основных пакетах, типа AdobePageMaker. Занимаюсь flesh-анимацией, начиная с баннеров, открыток, анимационных страниц для сайтов, заканчивая сюжетными мультфильмами.