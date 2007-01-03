dezigner_s

Трутаева Светлана dezigner_s

 
NaN лет
18 лет на фриланс-бирже
Был
16 лет назад

Выполняю любые рисунки в пакетах растровой и векторной графики, ориентированные как на полиграфию, так и на интернет. Свободно рисую от руки. Имею редне-специальное художественное и высшее техническое образование. Знаю верстку в основных пакетах, типа AdobePageMaker. Занимаюсь flesh-анимацией, начиная с баннеров, открыток, анимационных страниц для сайтов, заканчивая сюжетными мультфильмами.

Отзывы заказчиков
flashland
NaN летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
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