Необходимо заменить лицо одной девушки на тело другой на фотографии. Работы должны быть выполнены с максимальным правдоподобием, так как стандартные face swap приложения и нейросети не справляются с задачей. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении заказа, так как таких фото будет много.