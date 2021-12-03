Необходимо выполнить замену лица на фотографии с соблюдением требования к ровному положению лица. Все необходимые материалы и примеры работ приложены в архиве. Обработка должна быть аккуратной и точной, чтобы обеспечить естественный результат.
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
—
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей
- $5Обработка фотографий11 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Необходимо заменить лицо одной девушки на тело другой на фотографии. Работы должны быть выполнены с максимальным правдоподобием, так как стандартные face swap приложения и нейросети не справляются с задачей. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении заказа, так как таких фото будет много.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо распознать название сооружения на размытой фотографии и найти его местоположение в Google Картах. Здание отмечено на одном из прикрепленных фото. Задача требует точности и умения работать с изображениями.Обработка фотографий1 исполнительЗавершен3 года назад
Отзывы фрилансеров
$5
10 баллов
3 года назад
Всегда на связи, своевременная оплата, приятно общаться и работать) Рекомендую.
Ответный отзыв
Отличная работа) Большинство фрилансеров с огромным количеством положительных отзывов справились и то хуже Рекомендую!
$5
10 баллов
3 года назад
Очень приятный заказчик) Рад был помочь!
Ответный отзыв
Рекомендую :)