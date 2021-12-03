dezzl1

Дез dezzl1

 
25 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

  • Нужно сделать face swap (замена лица) на фото

    $5

    Необходимо выполнить замену лица на фотографии с соблюдением требования к ровному положению лица. Все необходимые материалы и примеры работ приложены в архиве. Обработка должна быть аккуратной и точной, чтобы обеспечить естественный результат.

    Обработка фотографий11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужно заменить лицо на фото [face swap]

    $5

    Необходимо заменить лицо одной девушки на тело другой на фотографии. Работы должны быть выполнены с максимальным правдоподобием, так как стандартные face swap приложения и нейросети не справляются с задачей. Возможность долгосрочного сотрудничества при качественном выполнении заказа, так как таких фото будет много.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Распознать текст на фото

    Необходимо распознать название сооружения на размытой фотографии и найти его местоположение в Google Картах. Здание отмечено на одном из прикрепленных фото. Задача требует точности и умения работать с изображениями.

    Обработка фотографий1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

Отзывы фрилансеров

anuta_19
Анна 
21 год
3 года в сервисе
Была
16 дней назад
$5
10 баллов
3 года назад
Нужно заменить лицо на фото [face swap]
Всегда на связи, своевременная оплата, приятно общаться и работать) Рекомендую.
Отличная работа) Большинство фрилансеров с огромным количеством положительных отзывов справились и то хуже Рекомендую!
Ответный отзыв
andrew_bersh_del
Андрей 
24 года
4 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
$5
10 баллов
3 года назад
Распознать текст на фото
Очень приятный заказчик) Рад был помочь!
Рекомендую :)
Ответный отзыв