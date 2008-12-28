C#/vba/asp.net/php/xml/rss/
Разработка custom RSS/XML фидов с использованием инструментов:
yahoo.pipes
openkapow
Регулярок не боюсь )
Стоимость фида - от 500 р. в зависимости от сложности.
Примеры фидов: http://pipes.yahoo.com/dfayruzov2
Так же выполняю задания по программированию.
Берусь только за интересные мне проекты и работаю по принципу открытой суммы вознаграждения -- заказчик сам выбирает сумму, которую хочет заплатить по выполнению задания.
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Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
15 лет назад
Отличный специалист знающий свое дело! Рекомендую к сотрудничеству.
$2
10 баллов
15 лет назад
Денис быстро нашел решение моей проблемы. Несмотря на маленький бюджет отработали очень хорошо. Собираюсь обратится к нему с более серьезными проектами.