dfayruzov

Denis Fayruzov dfayruzov

 
43 годаРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад
C#/vba/asp.net/php/xml/rss/

Разработка custom RSS/XML фидов с использованием инструментов:

yahoo.pipes

openkapow

feed43.com

Регулярок не боюсь )

Стоимость фида - от 500 р. в зависимости от сложности.

Примеры фидов: http://pipes.yahoo.com/dfayruzov2

Так же выполняю задания по программированию.

Берусь только за интересные мне проекты и работаю по принципу открытой суммы вознаграждения -- заказчик сам выбирает сумму, которую хочет заплатить по выполнению задания.

PHPVBAASP.NET
Отзывы заказчиков
Zodios
Team 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
5 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Задание по Yahoo.Pipes
Отличный специалист знающий свое дело! Рекомендую к сотрудничеству.
olson
50 летАвстралия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$2
10 баллов
15 лет назад
Убрать использование xmldocfile
Денис быстро нашел решение моей проблемы. Несмотря на маленький бюджет отработали очень хорошо. Собираюсь обратится к нему с более серьезными проектами.