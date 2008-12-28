C#/vba/asp.net/php/xml/rss/

Разработка custom RSS/XML фидов с использованием инструментов:

yahoo.pipes

openkapow

feed43.com

Регулярок не боюсь )

Стоимость фида - от 500 р. в зависимости от сложности.

Примеры фидов: http://pipes.yahoo.com/dfayruzov2

Так же выполняю задания по программированию.

Берусь только за интересные мне проекты и работаю по принципу открытой суммы вознаграждения -- заказчик сам выбирает сумму, которую хочет заплатить по выполнению задания.