Современный видеомонтаж. Рекламные ролики/промо товара/услуги/акций/слайд-шоу/презентации/логотип для видео
Привет! Я увлекаюсь обработкой видео. Обожаю сидеть в редакторе и креативить что-то интересное. Помогу сделать вам рекламный ролик для продвижения вашего продукта, услуги или для акции. А можно и оригинальное слайд-шоу для себя. Для монтажа использую три приложения After Effects, VEGAS Pro, Movavi Video Editor Plus 2020. В зависимости от сложности монтажа. Недавно прошёл свежий курс по видеомонтажу, так что видео сделаю в современном стиле. Обращайтесь, обсудим все ваши пожелания.
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