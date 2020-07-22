3д визуализатор - дизайнер интерьера

Всем привет! Меня зовут Диана, я из Киева. Имею обширный опыт в создании дизайна интерьера, 3d моделировании, рендеринге и постобработке.

Мои навыки:

дизайн интерьера;

архитектурная визуализация;

3D моделирование;

3D рендеринг;

текстурирование;

360 панорама-рендер;

работа с освещением;

ретуширование фотореалистичных изображений;

поэтапная координация работы с заказчиком

3D's Max;

Corona render;

Adobe Photoshop + Arion FX;

Я креативно мыслящий, ответственный, дисциплинированный, коммуникабельный, командный и позитивный человек, умеющий находить подход к клиентам.

Легко генерирую новые идеи, понимаю потребности заказчика. Люблю придумывать и создавать идеальную фотореалистичную картинку будущего интерьера.

Увлекаюсь фотографией и ретушью, благодаря чему, мои рендеры всегда выглядят презентабельно. С удовольствием помогу вам с дизайном вашего будущего пространства.