3д визуализатор - дизайнер интерьера
Всем привет! Меня зовут Диана, я из Киева. Имею обширный опыт в создании дизайна интерьера, 3d моделировании, рендеринге и постобработке.
Мои навыки:
- дизайн интерьера;
- архитектурная визуализация;
- 3D моделирование;
- 3D рендеринг;
- текстурирование;
- 360 панорама-рендер;
- работа с освещением;
- ретуширование фотореалистичных изображений;
- поэтапная координация работы с заказчиком
- 3D's Max;
- Corona render;
- Adobe Photoshop + Arion FX;
Легко генерирую новые идеи, понимаю потребности заказчика. Люблю придумывать и создавать идеальную фотореалистичную картинку будущего интерьера.
Увлекаюсь фотографией и ретушью, благодаря чему, мои рендеры всегда выглядят презентабельно. С удовольствием помогу вам с дизайном вашего будущего пространства.