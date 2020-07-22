di_loran

Диана Лоран di_loran

 
32 годаУкраина/Киев
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
3д визуализатор - дизайнер интерьера

Всем привет! Меня зовут Диана, я из Киева.  Имею обширный опыт в создании дизайна интерьера, 3d моделировании, рендеринге и постобработке.

Мои навыки:

  • дизайн интерьера;
  • архитектурная визуализация;
  • 3D моделирование;
  • 3D рендеринг;
  • текстурирование;
  • 360 панорама-рендер;
  • работа с освещением;
  • ретуширование фотореалистичных изображений;
  • поэтапная координация работы с заказчиком
 Инструменты, которые я использую:

  • 3D's Max;
  • Corona render;
  • Adobe Photoshop + Arion FX;
Я креативно мыслящий, ответственный, дисциплинированный, коммуникабельный, командный и позитивный человек,  умеющий находить подход к клиентам.

Легко генерирую новые идеи, понимаю потребности заказчика. Люблю придумывать и создавать идеальную фотореалистичную картинку будущего интерьера. 

Увлекаюсь фотографией и ретушью, благодаря чему, мои рендеры всегда выглядят презентабельно. С удовольствием помогу вам с дизайном вашего будущего пространства.