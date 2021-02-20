di_nurdauletova

написание текстов, перевод /копирайтинг.

Доброго времени суток!

Могу написать качественные тексты, статьи, письма, репорты на трех языках быстро : английский, русский, казахский

Есть сертификат знания английского языка Ielts 6,5 посольство: British council

Училась в лучшей аккредитованной школе страны NIS с 2016 года, сейчас я студент медицинского университета Астана. Будучи студентом-медиком мой GPA составляет 3.7/4.0 , что объясняет мою работоспособность, стрессоустойчивость и умение грамотно распределять свое время, работать в многозадачном режиме, высокая производительность, приверженность своему делу и желание развиваться в нем, внимание к деталям.

Услуги:

написание текстов для сайтов компании

перевод инструкции, сайтов на английский язык, исправление ошибок

написание статей, обзоров, рецензий

писать тексты рассылок

работа с инфографикой

обучение английскому с нуля

креативные презентации PPT.

готова выполнить тестовые задания!

внимательность, доброжелательность, аккуратность, ответственность, умение анализировать, генерирую креативные идеи.