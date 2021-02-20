di_nurdauletova

Диана di_nurdauletovadi_nurdauletova
22 годаКазахстан/Актобе
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
написание текстов, перевод /копирайтинг.
Доброго времени суток!
Могу написать качественные тексты, статьи, письма, репорты на трех языках быстро : английский, русский, казахский
Есть сертификат знания английского языка Ielts 6,5 посольство: British council
Училась в лучшей аккредитованной школе страны NIS с 2016 года, сейчас я студент медицинского университета Астана. Будучи студентом-медиком мой GPA составляет 3.7/4.0 , что объясняет мою работоспособность, стрессоустойчивость и умение грамотно распределять свое время, работать в многозадачном режиме, высокая производительность, приверженность своему делу и желание развиваться в нем, внимание к деталям.
Услуги:
- написание текстов для сайтов компании
- перевод инструкции, сайтов на английский язык, исправление ошибок
- написание статей, обзоров, рецензий
- писать тексты рассылок
- работа с инфографикой
- обучение английскому с нуля
- креативные презентации PPT.
- готова выполнить тестовые задания!