Свежий взгляд подростка и ответственность на связи

Здравствуйте

Меня зовут Диана, мне 15 лет!

С 11 лет нахожусь в сфере интернет блогов YT и Inst, знаю многие фишки от А до Я.

Что же я могу предложить?

- Работа с визуалом профиля

Важная составляющая красивых профилей в Инстаграм - «начинка»

С помощью данной «начинки» как визуал, можно привлечь большое количество подписчиков

(Проанализировать личный бренд!)

Красивая картинка всегда привлекает, не так ли?

- Монтаж рекламных роликов и макетов

Работаю в таких программах, как:

Final Cut Pro, InShot.По желанию освою любую выбранную вами программу!

- Обработка фото, ретушь

Работаю в таких программах, как: Facetune, Lightroom, PicsArt, VSCO, Snapseed, Photoshop.

Смогу подобрать фильтр именно под ваши требования! Создание профиля в едином/или нет стиле!

- Создание лендингов, одностраничных сайтов с конструктором Tilda.Из портфолио сделанная работа на курсе, но если захотите работать со мной, уверена, вы точно не разочаруетесь.

Занятость варьируется от 2 до 3 часов день!В связи с карантином могу взять и больше часов.

Не имею опыт, но хочу получить его!

Готова работать на испытательном сроке ( стажировке ).