Здравствуйте
Меня зовут Диана, мне 15 лет!
С 11 лет нахожусь в сфере интернет блогов YT и Inst, знаю многие фишки от А до Я.
Что же я могу предложить?
- Работа с визуалом профиля
Важная составляющая красивых профилей в Инстаграм - «начинка»
С помощью данной «начинки» как визуал, можно привлечь большое количество подписчиков
(Проанализировать личный бренд!)
Красивая картинка всегда привлекает, не так ли?
- Монтаж рекламных роликов и макетов
Работаю в таких программах, как:
Final Cut Pro, InShot.По желанию освою любую выбранную вами программу!
- Обработка фото, ретушь
Работаю в таких программах, как: Facetune, Lightroom, PicsArt, VSCO, Snapseed, Photoshop.
Смогу подобрать фильтр именно под ваши требования! Создание профиля в едином/или нет стиле!
- Создание лендингов, одностраничных сайтов с конструктором Tilda.Из портфолио сделанная работа на курсе, но если захотите работать со мной, уверена, вы точно не разочаруетесь.
Занятость варьируется от 2 до 3 часов день!В связи с карантином могу взять и больше часов.
Не имею опыт, но хочу получить его!
Готова работать на испытательном сроке ( стажировке ).