Дизайнер
1.полиграфия: (проспекты, брошюры, буклеты, афиши, плакаты, рекламные, стикеры, календари, журналы, книги и т. д. )
2.наружная реклама (баннеры и растяжки)
3.упаковка, этикетка
4.торговые марки, логотипы
5.логотипы
Отлично владею пакетом издательских программ фирмы Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat.
Макеты разрабатываю от креативной идеи, до законченного объекта, готового к дальнейшей печати.
Иногда придумываю слоганы.
Верстка макетов любой сложности.
Подготовка к печати в типографию сторонних макетов – допечатная подготовка.
Производство спусков полос для книг и журналов.
Подготовка к печати макетов для наружной рекламы.
Рисую руками в основном для разработки брендовых персонажей.
Мое портфолио: http://www.coroflot.com/public/individual_details.asp?individual_id=215891
http://www.free-lance.ru/users/dialmen
Фотографирую. Некоторые фото: http://foto.primkray.ru/index.php?a=foto&rid=view&vidf=avt&avt=1203675607
Из наиболее крупных компаний с которыми сотрудничал:
Дальсвязь, Мегафон, МТС, Ратимир, Надежда 95, Владлинк, ДВПРОСТОЙНИИПРОЕКТ,Технодром и т. д.