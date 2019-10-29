Дизайнер

1.полиграфия: (проспекты, брошюры, буклеты, афиши, плакаты, рекламные, стикеры, календари, журналы, книги и т. д. )

2.наружная реклама (баннеры и растяжки)

3.упаковка, этикетка

4.торговые марки, логотипы

5.логотипы

Отлично владею пакетом издательских программ фирмы Adobe: Photoshop, Illustrator, Indesign, Acrobat.

Макеты разрабатываю от креативной идеи, до законченного объекта, готового к дальнейшей печати.

Иногда придумываю слоганы.

Верстка макетов любой сложности.

Подготовка к печати в типографию сторонних макетов – допечатная подготовка.

Производство спусков полос для книг и журналов.

Подготовка к печати макетов для наружной рекламы.

Рисую руками в основном для разработки брендовых персонажей.

Мое портфолио: http://www.coroflot.com/public/individual_details.asp?individual_id=215891

http://www.free-lance.ru/users/dialmen

Фотографирую. Некоторые фото: http://foto.primkray.ru/index.php?a=foto&rid=view&vidf=avt&avt=1203675607

Из наиболее крупных компаний с которыми сотрудничал:

Дальсвязь, Мегафон, МТС, Ратимир, Надежда 95, Владлинк, ДВПРОСТОЙНИИПРОЕКТ,Технодром и т. д.