Помощь по английскому
Уровень владения английским B2, имею сертификат об окончании обучения английской грамматике(более 250 часов).
Свободно изъясняюсь без словаря, более года помогаю с переводами для заданий ВУЗов и школ.
Занимаюсь переводами напрямую недавно, поэтому ценник небольшой, к работе при этом отношусь внимательно и выполняю все в срок.
При переводах текстов используются сервисы ReversoContext и Оксфордский словарь английского языка.
Объемы работ от минимального до 10-15 условно-стандартных страниц.
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