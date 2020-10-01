Помощь по английскому

Уровень владения английским B2, имею сертификат об окончании обучения английской грамматике(более 250 часов).

Свободно изъясняюсь без словаря, более года помогаю с переводами для заданий ВУЗов и школ.

Занимаюсь переводами напрямую недавно, поэтому ценник небольшой, к работе при этом отношусь внимательно и выполняю все в срок.

При переводах текстов используются сервисы ReversoContext и Оксфордский словарь английского языка.

Объемы работ от минимального до 10-15 условно-стандартных страниц.