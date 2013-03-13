dialog1908

Необходимо создать скрипт который можно поставить на домен. Доступ на ресурс по паролю. Скрипт должен уметь парсить список сайтов с данными которые выставляются на аукционе гоудеди на продажу https://auctions.godaddy.com/?isc=gdbbd1274&ci=13335 обновляться по команде, к данным гоудеди ...