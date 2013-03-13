dialog1908

Александр dialog1908

 
46 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Система автопостинга и обмена текстовым контентом

    $1000

    Необходимо создать автоматизированную систему размещения и обмена статей на партнерских сайтах,система должна состоять из двух единиц: "Каталог статей" (подвижная часть, устанавливается непосредственно на поддомен партнера) и "Система управления" – диспетчер, который позволит управлять потоком статей, ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Скрипт для GoDaddy c анализом ТИЦ

    $100

    Необходимо создать скрипт который можно поставить на домен. Доступ на ресурс по паролю. Скрипт должен уметь парсить список сайтов с данными которые выставляются на аукционе гоудеди на продажу https://auctions.godaddy.com/?isc=gdbbd1274&amp;ci=13335 обновляться по команде, к данным гоудеди ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сервис для проведения вебинаров

    $1000

    Здравствуйте, интересует создание сервиса для проведения вебинаров. 1. Ведение групповых занятий с возможностью двустороннего общения с каждым участником вебинара. 2. доступ в комнаты общения по паролю. 3.Возможно почасовая тарификация за консультации. ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Мейлер для веб-сервиса

    $500

    Организация системы рассылок которая позволит оптимизировать процесс оповещения пользователей о новшествах системы. Ряд настроек оповещения должны предоставить пользователям возможность получать только нужные им сообщения, а организация очереди рассылки позволить снизить нагрузку на сервера как отправляющей, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

predtech
57 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$100
10 баллов
12 лет назад
Создание технического задания для вебинар проекта.
Все хорошо, претензий и замечаний с моей стороны никаких нет
Задача выполненна предельно точно и в соответствии с ожиданиями, качественно и в срок, Игорь проявил себя как опытный и грамотный специалист в рамках поставленных заданием условий.
Ответный отзыв