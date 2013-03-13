dialog1908

Необходимо создать автоматизированную систему размещения и обмена статей на партнерских сайтах,система должна состоять из двух единиц: "Каталог статей" (подвижная часть, устанавливается непосредственно на поддомен партнера) и "Система управления" – диспетчер, который позволит управлять потоком статей, ...
- $1000Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо создать скрипт который можно поставить на домен. Доступ на ресурс по паролю. Скрипт должен уметь парсить список сайтов с данными которые выставляются на аукционе гоудеди на продажу https://auctions.godaddy.com/?isc=gdbbd1274&ci=13335 обновляться по команде, к данным гоудеди ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Необходимо создать тз на основании общих текстовых и голосовых описаний.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $1000
Здравствуйте, интересует создание сервиса для проведения вебинаров. 1. Ведение групповых занятий с возможностью двустороннего общения с каждым участником вебинара. 2. доступ в комнаты общения по паролю. 3.Возможно почасовая тарификация за консультации. ...Сайты «под ключ»11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $500
Организация системы рассылок которая позволит оптимизировать процесс оповещения пользователей о новшествах системы. Ряд настроек оповещения должны предоставить пользователям возможность получать только нужные им сообщения, а организация очереди рассылки позволить снизить нагрузку на сервера как отправляющей, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад