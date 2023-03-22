diana_ivankova

Діана Іванькова diana_ivankovadiana_ivankova
21 годУкраина/Львов
год на фриланс-бирже
Была
9 месяцев назад
UI/UX Designer
Освіта: Львівська Національна Академія Мистецтв, живопис
Сертифікат: HTML/CSS, UI/UX design (Prog academy)
Володіння мовами: англійська(b1), українська(вільно), російська(вільно)
Ключові навички
Практичні навички в UI/UX дизайні.
Розуміння сучасних трендів.
Проектування адаптивних веб сайтів.
Figma, Adobe Photoshop, Illustrator.
HTML / CSS.
Telegram: @vepruna
Mail: [email protected]
Портфоліо: https://www.behance.net/ivankova_diana
+38 (068) 458 - 67 - 00