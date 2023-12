INTRODUCTION

Hello, my name is Vitaly and I decided to leave the boring office and try myself in freelancing. Previously, i worked as a video editor, videographer, touched upon various areas of editing.

Здравствуйте, меня зовут Виталий, и я решил покинуть скучный офис и попробовать себя во фрилансе. Раньше я работал видеоредактором, видеооператором, затрагивал разные области монтажа.