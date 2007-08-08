dicor

Гость dicor

 
38 летРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
14 лет назад

email: [email protected]

ICQ: 248-993-475

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Mike_T
Гость 
41 годУкраина
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$0
10 баллов
16 лет назад
Самый простой MP3-плеер
Спасибо за помощь. Сразу предложил мне несколько вариантов своих проигрывателей. Все разъяснил о возможностях AS2. Отзывчивый. Советую.