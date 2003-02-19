Информация

Основные навыки — Работа в Figma, Adobe Photoshop, Adobe After Effects. Сильные стороны — Разработка, юзабилити и интуитивных дизайнов в Figma (WEB, Phone). Грамотное распределение цена — качество.

Опыт работы — Около 1 года

Занимаюсь разработкой дизайна для различного рода сайтов, от утвержденных заказчиком макета до готового дизайна!

Моя главная цель в любом проекте — сделать онлайн-бизнес более востребованным и конкурирующем, с красивым дизайном, для средне-статистического пользователя.