dididnedid

Набор текста, перепечатка текстов

Доброго дня суток! Меня зовут Динара и я опытный копирайтер. В мою работу входят следующие аспекты.

Перепечатка текстов: печать текста с отсканированных документов, печать текста с книжных носителей, ввод цифровой и текстовой информации с отсканированных документов, сверка после внесения поправок набор информации с предоставленных графических файлов в текстовый документ.

Вывод информации с картинок, фото, аудио, видео и других источников.

Сотрудничая со мной, вы получаете вежливое общение, быстрый рабочий процесс, выполнение всех работ в данные сроки. Я отношусь к своей работе с большой ответственностью!