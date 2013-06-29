dieselme

Максим Шишков dieselme

 
44 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков

Ayanbek
37 лет
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
0 баллов
11 лет назад
Верстка блога на Вордпресс
WordPress
Передумал, оставлю отзыв отрицательный. Отдал на проверку блог другому верстальщику, блог полностью надо переделывать. Данный исполнитель в верстке блогов вордпресс разбирается не полностью.
Заказчик не обьяснил что было нужно сделать, общение было минимальным в результате работу сделал как и оговоренно и в срок
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latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв
$30
10 баллов
12 лет назад
Адаптировать слайдер под "резиновый" сайт.
Отличный исполнитель. Рад был работать с Максимом. Все было сделано быстро и качественно.
Поправил слайдер как договаривались. Общение по скайп нормальное. Оплатил в срок
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TigerMilk
Иван 
41 год
13 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$40
10 баллов
12 лет назад
HTML верстка e-mail писем
HTML
Максим разложил все аккуратно по полочкам, подключ без ошибок! Будем сотрудничать дальше!
Сделал все что нужно - оплата в срок. Приятно было порабоать
Ответный отзыв
Amadei88
Тимур 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$20
10 баллов
12 лет назад
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Качественно и в срок выполнена работа по верстке. Буду рад продолжить сотрудничество.
Хороший заказчик! Всю работу описал четко, всегда был на связи. После проверки работы, быстро перечислил установленную сумму. Заказчика гарантирую всем!
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alexander_vip
Александр 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
12 лет назад
Верстка страницы
Отличный исполнитель - быстро, четко, оперативно реализованы замечания. Рекомендую!
Александр показал себя коммуникабельным и грамотным заказчиком, который знает что хочет. Оплату произвел как договаривались.
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