Отзывы заказчиков
$40
0 баллов
11 лет назад
WordPress
Передумал, оставлю отзыв отрицательный. Отдал на проверку блог другому верстальщику, блог полностью надо переделывать. Данный исполнитель в верстке блогов вордпресс разбирается не полностью.
Ответный отзыв
Заказчик не обьяснил что было нужно сделать, общение было минимальным в результате работу сделал как и оговоренно и в срок
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель. Рад был работать с Максимом. Все было сделано быстро и качественно.
Ответный отзыв
Поправил слайдер как договаривались. Общение по скайп нормальное. Оплатил в срок
$40
10 баллов
12 лет назад
HTML
Максим разложил все аккуратно по полочкам, подключ без ошибок! Будем сотрудничать дальше!
Ответный отзыв
Сделал все что нужно - оплата в срок. Приятно было порабоать
$20
10 баллов
12 лет назад
Качественно и в срок выполнена работа по верстке. Буду рад продолжить сотрудничество.
Ответный отзыв
Хороший заказчик! Всю работу описал четко, всегда был на связи. После проверки работы, быстро перечислил установленную сумму. Заказчика гарантирую всем!
$30
10 баллов
12 лет назад
Отличный исполнитель - быстро, четко, оперативно реализованы замечания. Рекомендую!
Ответный отзыв
Александр показал себя коммуникабельным и грамотным заказчиком, который знает что хочет. Оплату произвел как договаривались.
HTML-верстка
5 отзывов(-1)
от $50
#797
Веб-программирование
2 отзыва
от $50
#864
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $500
#5522