digital-jam

Максим digital-jam

 
42 года
7 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Полный комплекс услуг по WEB-разработке

8 лет опыта в таких направлениях: 

•  PHP, MySQL 

•  Javascript (ES6, ES5), JQuery 

•  HTML5 + CSS3 

•  Системы управления сайтами: MODx, WordPress, OpenCart 

•  Framework: Laravel 

•  Более 40 самостоятельно завершенных проектов в области E-Commerce и бизнес сайтов с 0-ля 

Представляю WEB-студию. К Вашим услугам так же:

•  Классный дизайнер

•  Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics

•  SEO и SMM специалист

•  Маркетинг специалист

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Отзывы заказчиков

evus
40 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Настройка скрипта на лендинге
Благодарю за отлично выполненную работу. К задаче Максим подошёл профессионально, сделал всё оперативно, бонусом внёс дополнительные правки и дал ценные рекомендации по дальнейшему развитию сайта. Рекомендую его как добросовестного исполнителя.
Все прошло хорошо, без проблем! Рекомендую!
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