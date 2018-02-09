Полный комплекс услуг по WEB-разработке
8 лет опыта в таких направлениях:
• PHP, MySQL
• Javascript (ES6, ES5), JQuery
• HTML5 + CSS3
• Системы управления сайтами: MODx, WordPress, OpenCart
• Framework: Laravel
• Более 40 самостоятельно завершенных проектов в области E-Commerce и бизнес сайтов с 0-ля
Представляю WEB-студию. К Вашим услугам так же:
• Классный дизайнер
• Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics
• SEO и SMM специалист
• Маркетинг специалист
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Благодарю за отлично выполненную работу. К задаче Максим подошёл профессионально, сделал всё оперативно, бонусом внёс дополнительные правки и дал ценные рекомендации по дальнейшему развитию сайта. Рекомендую его как добросовестного исполнителя.
Ответный отзыв
Все прошло хорошо, без проблем! Рекомендую!