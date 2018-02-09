Полный комплекс услуг по WEB-разработке

8 лет опыта в таких направлениях:

• PHP, MySQL

• Javascript (ES6, ES5), JQuery

• HTML5 + CSS3

• Системы управления сайтами: MODx, WordPress, OpenCart

• Framework: Laravel

• Более 40 самостоятельно завершенных проектов в области E-Commerce и бизнес сайтов с 0-ля

Представляю WEB-студию. К Вашим услугам так же:

• Классный дизайнер

• Сертифицированный специалист Google Adwords, Google Analytics

• SEO и SMM специалист

• Маркетинг специалист