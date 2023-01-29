Интернет-маркетолог (Growth Marketing Manager, Marketing Lead)

Привет!



Меня зовут Антон и я уже долгое время живу и работаю в Китае. В настоящий момент у меня есть свободное время, которое я бы мог уделить какому-то другому проекту.



Бекграунд у меня богатый, любые вопросы, консультации на тему маркетинга и диджитал, в основном работаю на западных рынках Европы и Америки. Кейсов я давно не делал, могу показать какие-то скрины из рекламных кабинетов, которыми сейчас управляю. Бюджеты под управлением $1000-1500+ в день на один проект, одновременно веду от 3 до 5 проектов.



Подробнее на моей страничке в LinkedIn:

https://www.linkedin.com/in/iamsmolov/



В России у меня есть ИП на случай, если вам это как-то необходимо по бухгалтерии.



Связаться со мной:

https://ylink.me/iamsmolov