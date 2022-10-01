Быстрый монтаж!

Здравствуйте! Имею образование режиссёра. Дипломным фильмом был полный метр «Делезианец». Всему могу научиться, есть огромное желание, опыт работы с оборудованием есть. Была оператором, режиссёром и режиссёром монтажа. Так же проходила сценарный курс в киношколе, работала переводчиком субтитров. Работала ассистентом режиссёра на России 1. Есть портфолио фотографа и оператора. Увлекаюсь философией и историей философии, написала ряд философских эссе.Умею работать с blackmagic. Очень хорошо ориентируюсь в Adobe пакете. Очень хотела бы поработать у Вас. Мне со своей стороны очень важно, чтобы работала предполагала творческую направленность, предполагала, возможно, новаторство в своей сфере. Ссылка на портфолио:https://drive.google.com/drive/folders/1om6o77LlDTqByTCjdgINeJtVoksjpRKM