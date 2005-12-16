dilmurotkenjaboy

Дилмурад Кенжабайев dilmurotkenjaboy

 
18 летУзбекистан/Ташкент
год на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА!

?Обожаю вёрстку сайтов! К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки . На связи нахожусь ежедневно с 10-00 до 00-00.
?Верстаю на flexbox, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код.
?Стек технологий:

  1. HTML5

  2. CSS3

  3. БЭМ методология

  4. SASS/SCSS

  5. JS/Vue.js

  6. Figma

Выбирая меня исполнителем, Вы получаете:

  1. Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;

  2. Чистый, валидный код;

  3. Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights;

  4. Внесение правок "до победного конца". Работа заканчивается, когда полученный результат Вас полностью устраивает;

  5. Постоянный онлайн, быструю связь в сети каждый день с 10-00 - 00-00;

Портфолио:

Связь:

Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!

FigmaSCSSSASSVue.js