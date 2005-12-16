dilmurotkenjaboy

Дилмурад Кенжабайев dilmurotkenjaboydilmurotkenjaboy
?Обожаю вёрстку сайтов! К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки . На связи нахожусь ежедневно с 10-00 до 00-00.
?Верстаю на flexbox, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код.
?Стек технологий:
HTML5
CSS3
БЭМ методология
SASS/SCSS
JS/Vue.js
Figma
Выбирая меня исполнителем, Вы получаете:
Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях;
Чистый, валидный код;
Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights;
Внесение правок "до победного конца". Работа заканчивается, когда полученный результат Вас полностью устраивает;
Постоянный онлайн, быструю связь в сети каждый день с 10-00 - 00-00;
Портфолио:
Связь:
E-mail: [email protected];
Телеграм: @dilmurodkenjaboyev;
Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!