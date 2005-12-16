dilmurotkenjaboy

КАЧЕСТВЕННАЯ ВЕРСТКА!

?Обожаю вёрстку сайтов! К каждому новому проекту подхожу индивидуально. Самый главный принцип для меня - качественное выполнение работы. Поэтому довожу проект до логического завершения, вношу все необходимые правки . На связи нахожусь ежедневно с 10-00 до 00-00.

?Верстаю на flexbox, что позволяет сделать страницы максимально адаптивными. Пишу чистый, валидный код.

?Стек технологий:

HTML5 CSS3 БЭМ методология SASS/SCSS JS/Vue.js Figma

Выбирая меня исполнителем, Вы получаете:



Максимально адаптивную вёрстку, которая будет хорошо смотреться на любых разрешениях; Чистый, валидный код; Скорость загрузки страниц в зелёной зоне по GooglePageSpeedInsights; Внесение правок "до победного конца". Работа заканчивается, когда полученный результат Вас полностью устраивает; Постоянный онлайн, быструю связь в сети каждый день с 10-00 - 00-00;

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Если Вам нужна качественно выполненная вёрстка, доведённая до ума - обращайтесь. Буду рад сотрудничеству!