ОБО МНЕ

СТЕК:

HTML5

Семантическая разметка кода Использование БЭМ

Css3

Стилизация элементов на странице

JavaScript

Подключение скриптов для динамичности страницы

Bootstrap

Использование сетки и быстрая адаптация сайта

Query

Подключение анимации на странице

PHP

Программи­ро­ва­ние сайта

Sass

Быстрое написание стилей

Pug

Быстрая верстка с шаблонизатором

Photoshop

Верстка сайта по макету PSD

Figma

Верстка сайта по макету Figma

Gulp

Быстрая компиляция файлов

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Мне можно писать в любое время, на почту или в соц сетях, на связи как правило ежедневно с 8-00 до 20-00 по Московскому времени, в письме укажите тему "Верстка по макету" или просто "Верстка" и я обязательно Вам отвечу в течение 5-ти минут.

OТВЕТСТВЕННЫЙ

Всегда ответственно подхожу к любому вопросу и разным мелочам ,готов обсудить любые нюансы, связанные с версткой. Со мной всегда можно договориться по выполнению работы и срокам, а также по цене.

БЫСТРО ОБУЧАЮСЬ

Занимаюсь версткой около 6 месяцев. Я постоянно практикуюсь и изучаю что-то новое в верстке, если нужно подключить незнакомый модуль на странице, или подключить готовый скрипт, то я прежде изучу материал, а потом подключу его к странице, как правило довожу начатую работу до конца.