ОБО МНЕ
СТЕК:
HTML5
Семантическая разметка кода Использование БЭМ
Css3
Стилизация элементов на странице
JavaScript
Подключение скриптов для динамичности страницы
Bootstrap
Использование сетки и быстрая адаптация сайта
Query
Подключение анимации на странице
PHP
Программирование сайта
Sass
Быстрое написание стилей
Pug
Быстрая верстка с шаблонизатором
Photoshop
Верстка сайта по макету PSD
Figma
Верстка сайта по макету Figma
Gulp
Быстрая компиляция файлов
ВСЕГДА НА СВЯЗИ
Мне можно писать в любое время, на почту или в соц сетях, на связи как правило ежедневно с 8-00 до 20-00 по Московскому времени, в письме укажите тему "Верстка по макету" или просто "Верстка" и я обязательно Вам отвечу в течение 5-ти минут.
OТВЕТСТВЕННЫЙ
Всегда ответственно подхожу к любому вопросу и разным мелочам ,готов обсудить любые нюансы, связанные с версткой. Со мной всегда можно договориться по выполнению работы и срокам, а также по цене.
БЫСТРО ОБУЧАЮСЬ
Занимаюсь версткой около 6 месяцев. Я постоянно практикуюсь и изучаю что-то новое в верстке, если нужно подключить незнакомый модуль на странице, или подключить готовый скрипт, то я прежде изучу материал, а потом подключу его к странице, как правило довожу начатую работу до конца.