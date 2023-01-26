dilnazikN

Наиль dilnazikN

 
24 года
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

ОБО МНЕ

СТЕК:

  • HTML5

  • Семантическая разметка кода Использование БЭМ

  • Css3

  • Стилизация элементов на странице

  • JavaScript

  • Подключение скриптов для динамичности страницы

  • Bootstrap

  • Использование сетки и быстрая адаптация сайта

  • Query

  • Подключение анимации на странице

  • PHP

  • Программи­ро­ва­ние сайта

  • Sass

  • Быстрое написание стилей

  • Pug

  • Быстрая верстка с шаблонизатором

  • Photoshop

  • Верстка сайта по макету PSD

  • Figma

  • Верстка сайта по макету Figma

  • Gulp

  • Быстрая компиляция файлов

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Мне можно писать в любое время, на почту или в соц сетях, на связи как правило ежедневно с 8-00 до 20-00 по Московскому времени, в письме укажите тему "Верстка по макету" или просто "Верстка" и я обязательно Вам отвечу в течение 5-ти минут.

OТВЕТСТВЕННЫЙ

Всегда ответственно подхожу к любому вопросу и разным мелочам ,готов обсудить любые нюансы, связанные с версткой. Со мной всегда можно договориться по выполнению работы и срокам, а также по цене.

БЫСТРО ОБУЧАЮСЬ

Занимаюсь версткой около 6 месяцев. Я постоянно практикуюсь и изучаю что-то новое в верстке, если нужно подключить незнакомый модуль на странице, или подключить готовый скрипт, то я прежде изучу материал, а потом подключу его к странице, как правило довожу начатую работу до конца.