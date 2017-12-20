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Дмитрий
dim_612
dim_612
38 лет
Россия
/
Санкт-Петербург
8 лет на
фриланс
-бирже
Был
6 лет назад
Редактирование фотографий, подбор тематических фото(по смыслу).
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
Все категории
Фото охота
173 просмотра
Портрет
149 просмотров
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50
от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $10
от 2 дней
нет рейтинга
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