dim_612

Дмитрий dim_612

 
38 летРоссия/Санкт-Петербург
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Редактирование фотографий, подбор тематических фото(по смыслу).
Портфолио
Нейминг и Слоганы
нет отзывов
$50/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга
Фотосъемка
нет отзывов
$10/час
от $10от 2 дней
нет рейтинга