dima-ivanov

Меня зовут Дима, я - web-designer, специализируюсь на уникальном дизайне и создании сайтов

Занимаюсь созданием сайтов более 3-х лет.

Создам отличный продающий сайт для вашего бизнеса.

Работаю с каждым клиентом индивидуально, к каждому особый подход.

Являюсь профессионалом в своём деле, качество на высшем уровне.

✔️Анализ ЦА и конкурентов

✔️Проработка структуры и дизайна

✔️Адаптация под все виды устройств

✔️SEO-оптимизация

✔️Подключение Домена

✔️Бесплатная помощь в течение 7 дней

Искренне открыт для сотрудничества