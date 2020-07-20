dima-ivanov

Дмитрий dima-ivanov

 
27 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Меня зовут Дима, я - web-designer, специализируюсь на уникальном дизайне и создании сайтов

Занимаюсь созданием сайтов более 3-х лет. 

  • Создам отличный продающий сайт для вашего бизнеса.
  • Работаю с каждым клиентом индивидуально, к каждому особый подход.
  • Являюсь профессионалом в своём деле, качество на высшем уровне.

Мои услуги ниже: 

✔️Анализ ЦА и конкурентов  

✔️Проработка структуры и дизайна

✔️Адаптация под все виды устройств 

✔️SEO-оптимизация 

✔️Подключение Домена

✔️Бесплатная помощь в течение 7 дней

Искренне открыт для сотрудничества