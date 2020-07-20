dima-ivanov

Меня зовут Дима, я - web-designer, специализируюсь на уникальном дизайне и создании сайтов
Занимаюсь созданием сайтов более 3-х лет.
- Создам отличный продающий сайт для вашего бизнеса.
- Работаю с каждым клиентом индивидуально, к каждому особый подход.
- Являюсь профессионалом в своём деле, качество на высшем уровне.
✔️Проработка структуры и дизайна
✔️Адаптация под все виды устройств
✔️SEO-оптимизация
✔️Подключение Домена
✔️Бесплатная помощь в течение 7 дней
Искренне открыт для сотрудничества
Действие аккаунта приостановлено!