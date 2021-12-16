Эффективные и эффектные презентации
Занимаюсь графическим дизайном более 5 лет. Больше всего нравится создавать презентации, поэтому и делаю на этом основной упор. Почему презентации? Все очень просто, биография продукта- это собственный стиль. Презентовать можно по разному и каждый вправе самостоятельно решать как он подаст продукт. Но всем известно, что на красивую упаковку обращают гораздо больше внимания. Я делаю не только красивую картинку, а уникальный , осмысленный продукт.
Мои презентации не только эффектные, но и эффективные!
Это главное правило, благодарю которому удалось достичь большего успеха и иметь в списке своих клиентов множество крупных компаний, государственных учреждений и знаменитых коучеров. Буду рад и Вашему имени в этом списке.
Портфолио
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- Презентация для агенства недвижимости32 просмотра