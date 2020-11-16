dima_tikhonov

Услуги:✔️ Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)
✔️ Подключение, настройка, верстка форм обратной связи, отправка заявок на email, telegram
✔️ Подключение, настройка jQuery плагинов, Js скриптов
✔️ Интеграция верстки на WordPress
✔️ Прочие правки по сайту (что то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)
Почему стоит работать со мной:✔️ Выполненная работа в срок
✔️ Всегда на связи и не пропадаю
✔️ Качественный и оптимизированный код!
✔️ Не беру проекты которые не смогу закончить
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Отзывы заказчиков
$13
2 балла
4 года назад
С задачей не справился. Взялся за проект со словами: "Сдам до 12 часов ночи по МСК" в итоге 15.00 следующего дня, исполнитель показал работу которая не выполнена даже процентов на 30%, на конструктивный диалог не способен, всё время твердит, что работа сделана и разницы между примером и своей вёрсткой не видит в упор. Как итог пропал и не отвечает на сообщения уже несколько часов. Очень опечален опытом работы с таким исполнителем, если хотите потратить время и деньги впустую вам к нему. P.S. И высокоморальное общение с этим исполнителем на последок: - https://take.ms/uNauy