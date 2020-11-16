dima_tikhonov

 Услуги:✔️ Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)

✔️ Подключение, настройка, верстка форм обратной связи, отправка заявок на email, telegram

✔️ Подключение, настройка jQuery плагинов, Js скриптов

✔️ Интеграция верстки на WordPress

✔️ Прочие правки по сайту (что то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)

 Почему стоит работать со мной:✔️ Выполненная работа в срок

✔️ Всегда на связи и не пропадаю

✔️ Качественный и оптимизированный код!

✔️ Не беру проекты которые не смогу закончить