dima_tikhonov

Дмитрий dima_tikhonov

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

 Услуги:✔️  Верстка сайтов (адаптивная/резиновая), верстка email-шаблонов (табличная, адаптивная)

✔️  Подключение, настройка, верстка форм обратной связи, отправка заявок на email, telegram

✔️  Подключение, настройка jQuery плагинов, Js скриптов

✔️  Интеграция верстки на WordPress

✔️  Прочие правки по сайту (что то заменить/поменять цвет/изменить размер/подвигать/добавить/убрать/и т.д.)

 Почему стоит работать со мной:✔️  Выполненная работа в срок

✔️  Всегда на связи и не пропадаю

✔️  Качественный и оптимизированный код!

✔️  Не беру проекты которые не смогу закончить

Отзывы заказчиков

Ruenes
36 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$13
2 балла
4 года назад
Сверстать пару блоков
С задачей не справился. Взялся за проект со словами: "Сдам до 12 часов ночи по МСК" в итоге 15.00 следующего дня, исполнитель показал работу которая не выполнена даже процентов на 30%, на конструктивный диалог не способен, всё время твердит, что работа сделана и разницы между примером и своей вёрсткой не видит в упор. Как итог пропал и не отвечает на сообщения уже несколько часов. Очень опечален опытом работы с таким исполнителем, если хотите потратить время и деньги впустую вам к нему. P.S. И высокоморальное общение с этим исполнителем на последок: - https://take.ms/uNauy