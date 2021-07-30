dimaburakov

Главное не сохранить себя, а грамотно истратить (с)
Добрый день :)
Решил попробовать себя на новой платформе и готов к новым экспериментам и плодотворному сотрудничеству.
Условия сотрудничества:⬇️
1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;
2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;
3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);
4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;
5. Правки проекта(если они требуются);
6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);
7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;
8. Закрытие проекта, обмен отзывами.