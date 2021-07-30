dimaburakov

Дмитрий dimaburakov

 
36 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
4 года назад
Главное не сохранить себя, а грамотно истратить (с)

Добрый день :)

Решил попробовать себя на новой платформе и готов к новым экспериментам и плодотворному сотрудничеству.

Условия сотрудничества:⬇️

1. Ознакомление с ТЗ, оценка времени и стоимости;

2. Возможно "Тестовое задание" для оценки Вами моих возможностей;

3. Если всё устроило обе стороны, то продолжение сотрудничества(выполнение проекта);

4. По завершению проекта, отправляю готовую работу с Водяными знаками;

5. Правки проекта(если они требуются);

6. Оплата проекта удобными для Вас способами(можете видеть чуть ниже);

7. Только после получения денег на счёт отсылаю готовую работу, без водяных знаков;

8. Закрытие проекта, обмен отзывами.