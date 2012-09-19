Рад приветствовать тех, кто проходил мимо моего аккаунта и решил зайти. Специализации: дизайн, создание сайтов.
Сделаю работу качественно, в срок. Открыт к диалогу. Учту все ваши пожелания и требования.
Уверен, вместе мы придем к хорошему результату. Я буду всегда рад хорошему сотрудничеству
• Дизайн сайта от $100, сроки от 1го дня
• Сайт под ключ от $250, сроки от 2х дней
Оплата WebMoney.
Работаю без выходных
e-mail: [email protected]
skype: dimerald.lance
icq: 621-102-075
сайт: http://dimerald.com
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Фабрика домашней обуви "Рапана"172 просмотра
- Заказ протезов Allorto159 просмотров
- Матрицы диалогов132 просмотра
- Юридическая компания "Защита Права"149 просмотров
- Магазин "Promise Natural Foods & Bakery"141 просмотр
- Магазин чая "Золотой треугольник"160 просмотров
- Автозапчасти для иномарок SEAT-VW121 просмотр
- Магазин запчастей Makros141 просмотр
- Компания «Крисс - М»159 просмотров
- Аптеки Саулык191 просмотр
- Интернет магазин джамперов UpWing121 просмотр
- Сервис "Тест Драйв"150 просмотров
Отзывы заказчиков
$40
6 баллов
10 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!