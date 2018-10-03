Контент-менеджер
Огромный опыт работы по наполнению интернет магазинов и любой сложности веб ресурсов, начиная со стандартных движков заканчивая самописными.
Оплата по факту выполнения и проверки работы.
С радостью рассмотрю постоянное сотрудничество.
Действие аккаунта приостановлено!
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рейтинг фрилансера
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Все четко и оперативно. Очень приятно работать. Всегда на связи.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, приятно работать. Всегда на связи. Рекомендую.
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга