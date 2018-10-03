dimka009

Дима dimka009

 
34 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Контент-менеджер

Огромный опыт работы по наполнению интернет магазинов и любой сложности веб ресурсов, начиная со стандартных движков заканчивая самописными. 

Оплата по факту выполнения и проверки работы. 

С радостью рассмотрю постоянное сотрудничество.

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

klogachev
Кузьма 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Наполнения сайта контентом
Все четко и оперативно. Очень приятно работать. Всегда на связи.
Отличный заказчик, приятно работать. Всегда на связи. Рекомендую.
Ответный отзыв
Наполнение сайтов
1 отзыв
$2/час
от 1 дня
нет рейтинга