Необходимо перевести два текста, а именно: "О компании" и "Доставка" на немецкий язык. Тексты для публикации на сайте. Исходный текст в doc-файле, переведенный текст так же должен получиться в нем.
Переводы1 исполнитель
Завершен
5 лет назад
Необходимо перевести два текста, а именно: "О компании" и "Доставка" на немецкий язык. Тексты для публикации на сайте. Исходный текст в doc-файле, переведенный текст так же должен получиться в нем.
Необходимо перевести 4 текста (главная, о компании, доставка, оплата), а так же 9 характеристик и описаний товаров с русского (основной) и английского (я его перевел сам) на немецкий язык.