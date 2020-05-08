din0drug

Виктор din0drug

 
41 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$5
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

AR4y
26 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
10 баллов
5 лет назад
Перевести два текста с Русского на Немецкий язык
Очень порадовал данный заказчик. Четкая постановка задачи и своевременная оплата. Всем рекомендую! Большое спасибо)!
Все тексты переведены четко в срок, даже с дополнительными доработками. Очень оперативно, раньше обозначенного срока. Всем рекомендую исполнителя к работе.
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