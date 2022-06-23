Иллюстратор
Я, Динар — Иллюстратор.
Создам иллюстрации для вас, вашего бренда.
Рад сотрудничеству в создании крутых проектов
Помогу разработать для вас:
- персонажа/ей для вашего бренда
- иллюстрации для соц. сетей, подкастов
- иллюстрации для печати
- иллюстрации на продукцию, упаковку
- для размещения в вебе
Ссылка на портфолио:
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Characters29 просмотров
- Кулинария31 просмотр
- Тигры23 просмотра
- Персонажи32 просмотра
- Постеры для бара47 просмотров
- Облака20 просмотров
- Книги18 просмотров
- Серия открыток «Милый вишни»60 просмотров
- Сибирь25 просмотров
- Серия открыток «Лайтовые альпаки»44 просмотра
- 230 просмотров