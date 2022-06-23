Иллюстратор Я, Динар — Иллюстратор. Создам иллюстрации для вас, вашего бренда. Рад сотрудничеству в создании крутых проектов  Помогу разработать для вас: - персонажа/ей для вашего бренда - иллюстрации для соц. сетей, подкастов - иллюстрации для печати - иллюстрации на продукцию, упаковку - для размещения в вебе Ссылка на портфолио: http://illustrator.kabirov.dinar.tilda.ws/

Я против войны в Украине !