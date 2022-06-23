dinarkabirov

Динар dinarkabirov

 
29 лет
4 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Иллюстратор

Я, Динар — Иллюстратор.

Создам иллюстрации для вас, вашего бренда.

Рад сотрудничеству в создании крутых проектов 

Помогу разработать для вас:

- персонажа/ей для вашего бренда

- иллюстрации для соц. сетей, подкастов

- иллюстрации для печати

- иллюстрации на продукцию, упаковку

- для размещения в вебе

Ссылка на портфолио:

http://illustrator.kabirov.dinar.tilda.ws/

Портфолио