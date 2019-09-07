Помогу превратить вашу идею в работающий продукт
Индивидуальный подход к каждому заказчику. Проектирование и реализация сайтов и приложений "под ключ" Проектирование и разработка комплексных IT решений MySQL, HTML5, Ajax, PHP (Laravel, Codeigniter), Java, Python Быстро и качественно
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$40
10 баллов
6 лет назад
JoomlaПарсинг данных
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
6 лет назад
LaravelNginxPHPWordPress
сделал все качественно, рекомендую
Ответный отзыв
Интересный заказ, отличный заказчик, рекомендую!