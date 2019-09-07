dindin9

Валерий dindin9

 
40 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Помогу превратить вашу идею в работающий продукт

Индивидуальный подход к каждому заказчику. Проектирование и реализация сайтов и приложений "под ключ" Проектирование и разработка комплексных IT решений MySQL, HTML5, Ajax, PHP (Laravel, Codeigniter), Java, Python Быстро и качественно

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Отзывы заказчиков

Igoreshka777
Игорь 
46 лет
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Переустановка плагина на CS-CART
PHP
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
onoykop
Павел 
59 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Парсинг данных c сайта на joomla
JoomlaПарсинг данных
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
domler
47 лет
17 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
На одном домене laravel и wordpress
LaravelNginxPHPWordPress
сделал все качественно, рекомендую
Интересный заказ, отличный заказчик, рекомендую!
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