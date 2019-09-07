Помогу превратить вашу идею в работающий продукт

Индивидуальный подход к каждому заказчику. Проектирование и реализация сайтов и приложений "под ключ" Проектирование и разработка комплексных IT решений MySQL, HTML5, Ajax, PHP (Laravel, Codeigniter), Java, Python Быстро и качественно