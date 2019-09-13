onoykop

Павел onoykop

 
59 лет
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Разработка сайтов и приложений

В теме с 1995 года. 

Основная специализация. Постановка задач, руководство проектами, тестирование и сдача работ.

Сотни завершенных проектов от простых  до серьезных бизнес сайтов 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Регистрация в китайской системе Baidu

    Требуется зарегистрировать сайт https://cn.rua.gr/ в поисковой системе Baidu на китайском языке. Необходимо получить код подтверждения для Инструментов для веб-мастеров Baidu. Укажите все шаги регистрации и получения кода.

    Социальные сети (SMM и SMO)3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Flash в HTML5

    Требуется переделать небольшой интерактивный ролик с Flash на HTML5. Важно сохранить интерактивность и клавиши управления. В проекте 3 фрагмента, которые необходимо адаптировать для HTML5.

    HTML
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка меню, листовок и визитки

    Задание на создание полиграфической продукции для ресторана: 1.      Макет для меню 2.      Макет для листовки 3.      Макет для визитки 4.      Макет для подкладки на стол Название ресторана Чимкент Тематика Казахстан + Греция ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Создание 3d моделей шуб

    -вид меха, сочетание если подходит к модели -вид модели шубы -рост и размер -воротник -наличие и отсутствие капюшона -виды рукавов Цель - создание интернет магазина с онлайн созданием  онлайн ...

    3D-графика3 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Парсинг данных c сайта на joomla

    Необходимо провести парсинг данных сайта с выводом в бегущую строку на joomla.  Данные нужно брать с сайта, используя прокси сервер и сделать в виде страницы (модуля) на joomla с последующей трансляцией в бегущую строку.  ...

    Парсинг данныхJoomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

Отзывы фрилансеров

dindin9
40 лет
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Парсинг данных c сайта на joomla
JoomlaПарсинг данных
Интересный заказ, отличный заказчик! Рекомендую
Быстрая и качественная работа. Рекомендую
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