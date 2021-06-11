Верстка меню, листовок и визитки

[list=1][*]Файл pdf формата [*]Текст в файле взять от сюда [url=https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit]https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit[/url]. Разбить его на блоки по смыслу. [*]Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении. [*]Оформление в стилистике сайта [url=https://margaritamurakhovskaya.com/]https://margaritamurakhovskaya.com/[/url]. [/list]То есть в шоколадно-бежевых тонах, ...