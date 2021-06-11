Верстка меню, листовок и визитки

Верстка полиграфииЗавершен8 заявок339 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Задание на создание полиграфической продукции для ресторана:

1.      Макет для меню

2.      Макет для листовки

3.      Макет для визитки

4.      Макет для подкладки на стол

Название ресторана Чимкент

Тематика Казахстан + Греция

Задание и материалы во вложении

4 года назад
onoykop
Павел 
58 летГреция
4 года в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Wolfina
31 годКазахстан
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
$50
2 дня
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!