Дизайн ролапа, срочный

Оригинал-макет еврофлаера 4+4-что-то ттипа этого по яркости
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день, нужно срочно сделать дизайн ролапа.
Ролап, размер 200*85 см
Стиль современный, солидно, стильно
цветовые решения на выбор дизайнера
нравятся: черным на золотом, синие богатые цвета, фиолетовые
Фото акцент на глаза, можно обрезать по шею
Желательно снизу оставить 50-70 см без текстовой нагрузки (на уровне ног чтобы небыло информации)
Лого (пришлю)
Фото (пришлю)
Заголовок:
Цветные линзы
Нового поколения
- Мягкие, тонкие и дышащие
- Гарантированно перекрывают даже черные глаза
- 100% безопасны для хорошего зрения
Профессиональная консультация и подбор:
(Инста)
(Сайт)
8(800)
ватсап
- Похожие заказы
- Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад
[list=1][*]Файл pdf формата [*]Текст в файле взять от сюда [url=https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit]https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit[/url]. Разбить его на блоки по смыслу. [*]Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении. [*]Оформление в стилистике сайта [url=https://margaritamurakhovskaya.com/]https://margaritamurakhovskaya.com/[/url]. [/list]То есть в шоколадно-бежевых тонах, ...Верстка полиграфии12 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Есть макеты для печати этикеток в формате ПДФ. Необходимо внести изменение в текстЗавершен4 года назад
- $3
Рекламный макет Формата А4 На соответствующую картинку разместить текст.Завершен4 года назад
Необходимо сделать (прорисовать детально чертежи) инструкции монтажа потолочных панелей для освещения Рассматриваются предложения только с портфолиоВерстка полиграфии7 заявокЗакрыт4 года назад
Всем доброго дня! Необходимо разработать визитки и листовки и др. полиграфическую продукцию. Подробности в лс.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт4 года назад
Необходимо исправить каталог, а точнее сменить цветовую гамму, шрифт и сделать менее похожим на пример.Завершен4 года назад
Здравствуйте, меня зовут Максим, я владелец двух компаний и часто нуждаюсь в дизайнерских услугах. На данный момент мне нужно разработать 2 буклета. Срочно.Завершен3 года назад
Разработать каталог для распространения его в pdf. Каталог иногда будет печататься, но основное его назначение - демонстрация на компьютере. [b]4 вида страниц:[/b] 1. Обложка2. Оглавление (блоки с картинками)3. Сам каталог (состоит из однотипных блоков)4. Страница с небольшим блоком ...Верстка полиграфии30 заявокЗакрыт4 года назад
Есть концепция и макет в кореле http://prntscr.com/r3g6y1, нужно профессионально все оформить. Макет в кореле с исходником предоставлю. Просьба в заказе указывать срок и стоимость.Завершен4 года назад