Дизайн ролапа, срочный

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Добрый день, нужно срочно сделать дизайн ролапа. 

Ролап, размер 200*85 см

Стиль современный, солидно, стильно

цветовые решения на выбор дизайнера

нравятся: черным на золотом, синие богатые цвета, фиолетовые 

Фото акцент на глаза, можно обрезать по шею

Желательно снизу оставить 50-70 см без текстовой нагрузки (на уровне ног чтобы небыло информации)

Лого (пришлю)

Фото (пришлю)

Заголовок: 

Цветные линзы 

Нового поколения

- Мягкие, тонкие и дышащие  

- Гарантированно перекрывают даже черные глаза

- 100% безопасны для хорошего зрения

Профессиональная консультация и подбор: 

(Инста) 

(Сайт) 

8(800)

ватсап

4 года назад
aleksor
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад