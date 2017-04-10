Александр выполнил работу на 5+, учел все детали и фишки, в процессе все время был на связи, отвечал на все вопросы, подсказывал как будет сделать лучше. Однозначно рекомендую как хорошего порядочного специалиста. После проекта решили продолжить работу с более крупным проектом.