aleksor

Алексей aleksor

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$100
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

FanDes
Илья 
33 года
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Дизайн для интернет магазина
HTMLOpencart
Все отлично! Рекомендую :) Успеха вашим проектам)
Все отлично! Работаем дальше!
Ответный отзыв
a_k
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$100
10 баллов
8 лет назад
Лендинг натянуть на движок по готовой верстке + админка
Спасибо за плодотворное и сотрудничество и приятное общение.
Александр выполнил работу на 5+, учел все детали и фишки, в процессе все время был на связи, отвечал на все вопросы, подсказывал как будет сделать лучше. Однозначно рекомендую как хорошего порядочного специалиста. После проекта решили продолжить работу с более крупным проектом.
Ответный отзыв
Vasiled
36 лет
12 лет в сервисе
Был
23 дня назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Дизайн лендинга с мобильной адаптацией
Bootstrap
Алексей превосходный заказчик: чётко и по делу объяснил задачу, обоснованно давал правки, очень грамотно общался со мной. Без сомнений рекомендую его к сотрудничеству! :)
Василий профессионал. Дизайн современный, со стилем, по тз. Всегда на связи, пунктуально и оперативно делает работу. Вносит необходимые правки. Подсказывает решения. Рекомендую!
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