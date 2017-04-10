Здравствуйте, задание - https://docs.google.com/document/d/1kk5oR7DDpOj-pRaNKPqe_YW-wfSqxUsi-uPjpECMATI/edit?usp=sharing От потенциальных исполнителей хочется услышать оценку сроков и бюджета, после вдумчивого анализа проекта, а так же примеры тематических проектов. Спасибо.
- Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день, нужно срочно сделать дизайн ролапа. Ролап, размер 200*85 см Стиль современный, солидно, стильно цветовые решения на выбор дизайнера нравятся: черным на золотом, синие богатые цвета, ...Верстка полиграфии21 заявкаЗакрыт5 лет назад
Нужен современный дизайн интернет СМИ Просьба обязательно ознакомиться с ТЗ, хотя бы базово и указать Ваши ожидания по бюджету и срокам. ТЗ: https://docs.google.com/document/d/18UMlmF5lZq8B3SUaGARO5eZFp-qa3fD_tW4aJIscklU/editДизайн сайтов32 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужен дизайн для каталога цветных линз 24-26 страниц сейчас планируется фото сессия, хотелось бы совместно с дизайнером обсудить детали, возможно внести корректировку во время фото сессии во вложении ...Верстка полиграфии18 заявокЗакрыт6 лет назад
- $20
Нужна презентация в минималистическом стиле во вложении пример пары слайдов Тз прописано постранично во вложении.Презентации17 заявокЗакрыт6 лет назад
- $100
- Сделать лендинг по готовой верстке - с настройкой всех деталей, включая админку (особенности в тз), детали можно обсудить - адаптировано под мобильные, верстка есть - рабочий сайт на хостинге нужен ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $150
- Сделать лендинг по макету - с настройкой всех деталей, включая админку (особенности в тз) - подключить и настроить е-майл рассылку (после оформления заказа включается серия писем) - подключить систему онлайн платежей ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
лендинг оформления подписки на электронную версию газеты Дизайн нужен в стиле современных СМИ с изюминкой и продающими элементами. адаптированопод мобильные! - отдельный дизайн или бутстрап, с мобильного должно ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужно сделать аналог мобильного приложения "Ведомости" – под ключ iOs, Android мобильные и планшеты Исключительно опытной команде! С опытом аналогичных работ. Просьба указать: 1. Примеры Ваших работ (аналогичных ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
будем использовать шаблон опенкарта, нужно сделать дизайн по тз адаптивный (в шаблоне видно как выглядит на планшете или мобильном, нужно учесть в дизайне) шаблон https://www.templatemonster.com/ru/demo/55729.html тз во вложении ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен8 лет назад
нужен интернет магазин шин и дисков. нужен специалист на каждый этап или небольшая команда. пишите какой этап можете сделать и опыт аналогичной работы. предполагаемая cms opencart. платный шаблон (выбран) ...Интернет-магазины1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $40
Натянуть готовую верстку на друпал 1 страница, лэндинг установить на хостинг качетсвенно и всрокСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Есть дизайн, нужно сверстать и натянуть на друпал. Установить на хостинг. Лэндинг, простой. качественно и всрок.HTML-верстка4 заявкиЗакрыт10 лет назад