Требуется оформить презентацию в pdf-формате.

Добрый день! Есть макеты для печати этикеток в формате ПДФ. Необходимо внести изменение в текст
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
- Файл pdf формата
- Текст в файле взять от сюда https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit. Разбить его на блоки по смыслу.
- Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении.
- Оформление в стилистике сайта https://margaritamurakhovskaya.com/.
Шрифт orienbaume полужирный для заголовков, arimo для остального текста.
Как образец или шаблон фона, шрифта и узоров можно взять из файлов .psd по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=1wUkRhbHZfYD6WoaDEDNU4CbELe-XPzv1
и отсюда - https://drive.google.com/file/d/1R70FU4hhJnJsLTdSPiLW7iwa2TJG3XT9/view?usp=sharing
логотип тут - https://drive.google.com/drive/folders/1NkhkUQw6btg6rOnUF0JAzAvrWEvP-702?usp=sharing
5. Файл должен быть готов и утвержден до 1 марта 2020 года.
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