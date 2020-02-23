Требуется оформить презентацию в pdf-формате.

Верстка полиграфииЗакрыт12 заявок399 просмотров
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То есть в шоколадно-бежевых тонах, с кружевными орнаментами.

Шрифт orienbaume полужирный для заголовков, arimo для остального текста. 

Как образец или шаблон фона, шрифта и узоров можно взять из файлов .psd по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=1wUkRhbHZfYD6WoaDEDNU4CbELe-XPzv1 

и отсюда - https://drive.google.com/file/d/1R70FU4hhJnJsLTdSPiLW7iwa2TJG3XT9/view?usp=sharing

логотип тут - https://drive.google.com/drive/folders/1NkhkUQw6btg6rOnUF0JAzAvrWEvP-702?usp=sharing 

5. Файл должен быть готов и утвержден до 1 марта 2020 года.

4 года назад
kliminaworkzilla
Лидия Климина 
36 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 года назад