Требуется оформить презентацию в pdf-формате.

Файл pdf формата

Текст в файле взять от сюда https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit. Разбить его на блоки по смыслу.

Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении.

Оформление в стилистике сайта https://margaritamurakhovskaya.com/.

То есть в шоколадно-бежевых тонах, с кружевными орнаментами.

Шрифт orienbaume полужирный для заголовков, arimo для остального текста.

Как образец или шаблон фона, шрифта и узоров можно взять из файлов .psd по ссылке https://drive.google.com/folderview?id=1wUkRhbHZfYD6WoaDEDNU4CbELe-XPzv1

и отсюда - https://drive.google.com/file/d/1R70FU4hhJnJsLTdSPiLW7iwa2TJG3XT9/view?usp=sharing

логотип тут - https://drive.google.com/drive/folders/1NkhkUQw6btg6rOnUF0JAzAvrWEvP-702?usp=sharing

5. Файл должен быть готов и утвержден до 1 марта 2020 года.