На бейджи имя и фамилию поставить

Верстка полиграфииЗакрыт24 заявки352 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На бейджи имя и фамилию поставить - сохранить каждый в отдельный tiff для печати.

Примерно 50 шт. 300 руб.

4 года назад
GetFriday
Елена 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн ролапа, срочный

    Добрый день, нужно срочно сделать дизайн ролапа.  Ролап, размер 200*85 см Стиль современный, солидно, стильно цветовые решения на выбор дизайнера нравятся: черным на золотом, синие богатые цвета, фиолетовые  Фото акцент на глаза, можно обрезать по шею Желательно снизу оставить 50-70 см ...

    Верстка полиграфии21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется оформить презентацию в pdf-формате.

    [list=1][*]Файл pdf формата [*]Текст в файле взять от сюда [url=https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit]https://docs.google.com/document/d/1Y1RsmTW0u8F76oT5EdlXUf-lBQD7DJf3EUacjf8rSEo/edit[/url]. Разбить его на блоки по смыслу. [*]Ожидания по результату оформления (сути, но не стиля) pdf-файла можно взять во вложении. [*]Оформление в стилистике сайта [url=https://margaritamurakhovskaya.com/]https://margaritamurakhovskaya.com/[/url]. [/list]То есть в шоколадно-бежевых тонах, ...

    Верстка полиграфии12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Буклет

    Здравствуйте, меня зовут Максим, я владелец двух компаний и часто нуждаюсь в дизайнерских услугах. На данный момент мне нужно разработать 2 буклета.  Срочно.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Разработка каталога в пдф формате

    Разработать каталог для распространения его в pdf.  Каталог иногда будет печататься, но основное его назначение - демонстрация на компьютере. [b]4  вида страниц:[/b] 1. Обложка2. Оглавление (блоки с картинками)3. Сам каталог (состоит из однотипных блоков)4. Страница с небольшим блоком ...

    Верстка полиграфии30 заявок
    Закрыт
    4 года назад