Front-end разработчик

Здравствуй. Скорее всего вы выбираете исполнителя среди десятка заявок. Давайте я расскажу немного о себе.

Мне 20 лет, живу в Омске(GMT+6), студент факультета «Разработчик веб и мультимедийных приложений», имею свежий взгляд на ваш проект и готов качественно сделать свою работу. Занимаюсь версткой с 2019 года, за это время успел выполнить более 15 «боевых» проектов.

Целеустремленный, ответственный, легко найдем общий язык.

Что я предлагаю:

быструю, качественную и адаптивную верстку вашего проекта

разработку сайта на Redux/NextJS

разработку мобильного приложения под ios и android на React Native

проектирование архитектуры сайта

посадку на CMS

добавление или редактирование JavaScript и PHP скриптов

наполнение страницы

адаптацию под все устройства

оптимизацию скорости загрузки

бесплатные правки в течении нескольких дней(в зависимости от объема работы)

Доработка React компонентов

Технологии, которые я применяю в работе:

HTML5

CSS3

Препроцессоры SASS/SCSS

PHP

JavaScript

NextJS

React

React Native

Redux, Redux Toolkit, Redux Saga, RTK Query

MobX

Styled Components

Дополнительные контакты:

Telegram: @mitteos