dinlike

Дмитрий dinlike

 
21 годРоссия/Омск
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Front-end разработчик

Здравствуй. Скорее всего вы выбираете исполнителя среди десятка заявок. Давайте я расскажу немного о себе.

Мне 20 лет, живу в Омске(GMT+6), студент факультета «Разработчик веб и мультимедийных приложений», имею свежий взгляд на ваш проект и готов качественно сделать свою работу. Занимаюсь версткой с 2019 года, за это время успел выполнить более 15 «боевых» проектов.

Целеустремленный, ответственный, легко найдем общий язык.

Что я предлагаю:

  • быструю, качественную и адаптивную верстку вашего проекта

  • разработку сайта на Redux/NextJS

  • разработку мобильного приложения под ios и android на React Native

  • проектирование архитектуры сайта

  • посадку на CMS

  • добавление или редактирование JavaScript и PHP скриптов

  • наполнение страницы

  • адаптацию под все устройства

  • оптимизацию скорости загрузки

  • бесплатные правки в течении нескольких дней(в зависимости от объема работы)

  • Доработка React компонентов

Технологии, которые я применяю в работе:

  • HTML5

  • CSS3

  • Препроцессоры SASS/SCSS

  • PHP

  • JavaScript

  • NextJS

  • React

  • React Native

  • Redux, Redux Toolkit, Redux Saga, RTK Query

  • MobX

  • Styled Components

Дополнительные контакты:

Telegram: @mitteos

PHPJavascriptAndroidiOSПриложение для iOSReactReact NativeSCSSSASS
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$10
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Отзывы заказчиков
4eeroke
Реналь 
23 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
$13
10 баллов
2 года назад
Сверстать простой сайт+адаптив
Работа была срочная, созвонились с исполнителем, объяснили некоторые нюансы и после этого он сразу приступил к работе. Уложился в срок и сделал работу на все 200%
Хороший заказчик. Было приятно работать.
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