Здравствуй. Скорее всего вы выбираете исполнителя среди десятка заявок. Давайте я расскажу немного о себе.
Мне 20 лет, живу в Омске(GMT+6), студент факультета «Разработчик веб и мультимедийных приложений», имею свежий взгляд на ваш проект и готов качественно сделать свою работу. Занимаюсь версткой с 2019 года, за это время успел выполнить более 15 «боевых» проектов.
Целеустремленный, ответственный, легко найдем общий язык.
Что я предлагаю:
быструю, качественную и адаптивную верстку вашего проекта
разработку сайта на Redux/NextJS
разработку мобильного приложения под ios и android на React Native
проектирование архитектуры сайта
посадку на CMS
добавление или редактирование JavaScript и PHP скриптов
наполнение страницы
адаптацию под все устройства
оптимизацию скорости загрузки
бесплатные правки в течении нескольких дней(в зависимости от объема работы)
Доработка React компонентов
Технологии, которые я применяю в работе:
HTML5
CSS3
Препроцессоры SASS/SCSS
PHP
JavaScript
NextJS
React
React Native
Redux, Redux Toolkit, Redux Saga, RTK Query
MobX
Styled Components
Дополнительные контакты:
Telegram: @mitteos
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