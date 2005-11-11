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➼Про мене:
Мене звати Артем, Я живу в Україні, в маленькому місті - Балаклії. Після довгих 2 років практики я готовий взятися за цікаві проекти, порадити найкращий варіант і довести все до ідеалу. Правки роблю безкоштовно
➼Контактні дані:
📞Номер телефону (telegram/viber є): +380635815063
📧Електронна пошта: [email protected]
Портфолио
- Інформація про країни світу1 просмотр
- Багатошагова форманет просмотров
- Інтерактивна сторінка товару кросівокнет просмотров
- Інтерактивна секція коментарівнет просмотров
- Crowdfunding product pageнет просмотров
- SaaStoнет просмотров
- Agencyнет просмотров
- Photo studioнет просмотров
- Pc assemblyнет просмотров
- Atelier.нет просмотров
- Beautynessнет просмотров
- Locusнет просмотров