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➼Про мене:

Мене звати Артем, Я живу в Україні, в маленькому місті - Балаклії. Після довгих 2 років практики я готовий взятися за цікаві проекти, порадити найкращий варіант і довести все до ідеалу. Правки роблю безкоштовно

➼Контактні дані:

📞Номер телефону (telegram/viber є): +380635815063

📧Електронна пошта: [email protected]