Корректор, редактор
Высшее филологическое образование.
Есть опыт в копирайтинге и онлайн-редактировании.
Принципы в работе: качество и ответственность.
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Отзывы заказчиков
$2
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно и оригинально . Хорошая работа. Диану рекомендую.
Ответный отзыв
Считаю, что мне правда повезло работать над интереснейшим заданием и с отличнейшим заказчиком. Все четко, последовательно, комфортно. Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество.
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга