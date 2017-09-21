dipush

Диана dipush

 
41 годРоссия/Санкт-Петербург
7 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Корректор, редактор

Высшее филологическое образование.

Есть опыт в копирайтинге и онлайн-редактировании.

Принципы в работе: качество и ответственность.

Отзывы заказчиков
rkhromov
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$2
10 баллов
6 лет назад
Переработка текста
Быстро, качественно и оригинально . Хорошая работа. Диану рекомендую.
Считаю, что мне правда повезло работать над интереснейшим заданием и с отличнейшим заказчиком. Все четко, последовательно, комфортно. Надеюсь на дальнейшее успешное сотрудничество.
Ответный отзыв
Редактирование и Корректура
1 отзыв
$1/час
от $5от 1 дня
нет рейтинга