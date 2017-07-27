Продвижение в интернете

Предлагаю продвижение и рекламу Вашего бизнеса, проекта, сайта, события, инфопродукта в соц. сетях.

Настрою источник трафика: из соц сетей: ВК, ФБ, ОК.

Что вы получите

Что входит в работу:

- Анализ целевой аудитории

- Разработка стратегии

- Погружение в проект

- Парсинг конкурентов

- Консультация по посадочной странице

- Разбивка на сегменты

- Создание рекламных объявлений

- Анализ эффективности

- Оптимизация рекламной кампании

Что получаете по итогу:

- Оптимальную стоимость клиента (лида)

- Продажи с сайта/группы

- Постоянную работу с рекламной кампанией (т.к. необходимо менять выгорающие банеры)

Вся работа происходит на Вашем аккаунте, поэтому вы не рискуете рекламным бюджетом

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать- Заполненный бриф (бриф заполняем при общении по Skype)

- Доступ к Яндекс Метрике (для отслеживание качества и оптимизации)

- Доступ к аккаунту.

Skype: eandreeva2014