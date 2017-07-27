Предлагаю продвижение и рекламу Вашего бизнеса, проекта, сайта, события, инфопродукта в соц. сетях.
Настрою источник трафика: из соц сетей: ВК, ФБ, ОК.
Что вы получите
Что входит в работу:
- Анализ целевой аудитории
- Разработка стратегии
- Погружение в проект
- Парсинг конкурентов
- Консультация по посадочной странице
- Разбивка на сегменты
- Создание рекламных объявлений
- Анализ эффективности
- Оптимизация рекламной кампании
Что получаете по итогу:
- Оптимальную стоимость клиента (лида)
- Продажи с сайта/группы
- Постоянную работу с рекламной кампанией (т.к. необходимо менять выгорающие банеры)
Вся работа происходит на Вашем аккаунте, поэтому вы не рискуете рекламным бюджетом
Способ выполнения работы: онлайн удаленно
Что нужно, чтобы начать- Заполненный бриф (бриф заполняем при общении по Skype)
- Доступ к Яндекс Метрике (для отслеживание качества и оптимизации)
- Доступ к аккаунту.
Skype: eandreeva2014
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