direktol

Елена direktol

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Продвижение в интернете

Предлагаю продвижение и рекламу Вашего бизнеса, проекта, сайта, события, инфопродукта в соц. сетях.

Настрою источник трафика: из соц сетей: ВК, ФБ, ОК. 

Что вы получите

Что входит в работу:  

- Анализ целевой аудитории  

- Разработка стратегии  

- Погружение в проект  

- Парсинг конкурентов  

- Консультация по посадочной странице  

- Разбивка на сегменты  

- Создание рекламных объявлений  

- Анализ эффективности  

- Оптимизация рекламной кампании  

Что получаете по итогу:   

- Оптимальную стоимость клиента (лида)  

- Продажи с сайта/группы  

- Постоянную работу с рекламной кампанией (т.к. необходимо менять выгорающие банеры)  

Вся работа происходит на Вашем аккаунте, поэтому вы не рискуете рекламным бюджетом

Способ выполнения работы: онлайн удаленно

Что нужно, чтобы начать- Заполненный бриф (бриф заполняем при общении по Skype)  

- Доступ к Яндекс Метрике (для отслеживание качества и оптимизации)  

- Доступ к аккаунту.

Skype: eandreeva2014

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