disintegratio

Необходимо написать несколько разных текстов по определённым мультфильмам. Проанализировать творчество режиссёра, художественное решение, технические особенности.
Копирайтинг5 заявок
Закрыт
4 года назад
Необходимо написать несколько разных текстов по определённым мультфильмам. Проанализировать творчество режиссёра, художественное решение, технические особенности.
Необходимо написать несколько разных текстов по определённым мультфильмам. Проанализировать творчество режиссёра, художественное решение, технические особенности.