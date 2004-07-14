пишу на JavaScript

Я программирую на языке Javascript(Typescript)3год и есть опыт работы с технологиями Node (Express,Nest),(PostgreSQL), микросервисы ,Webpack,React(react-query,mobx,redux-toolkit).

Я работал в местной веб студии в позиции Full-stack

разработчик. Стаж работы 1.5 года. Я в основном создавал CRM приложения с

помощью фрейнворк – языков,которые я указал выше. Также в уже существующих

проектах решал и проектировал наиболее сложные алгоритмические части

проекта. А также участвовал в стартапах.