пишу на JavaScript
Я программирую на языке Javascript(Typescript)3год и есть опыт работы с технологиями Node (Express,Nest),(PostgreSQL), микросервисы ,Webpack,React(react-query,mobx,redux-toolkit).
Я работал в местной веб студии в позиции Full-stack
разработчик. Стаж работы 1.5 года. Я в основном создавал CRM приложения с
помощью фрейнворк – языков,которые я указал выше. Также в уже существующих
проектах решал и проектировал наиболее сложные алгоритмические части
проекта. А также участвовал в стартапах.