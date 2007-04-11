diz-s

Гость diz-s

 
42 годаРоссия/Санкт-Петербург
18 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Web дизайнер

    $100

    Нужен человек с нестандартными решениями для создания макетов сайтов. Типовые сайты, шаблонные неинтересны. По времени разработка 1 дизайна должна занимать не более 3 дней. Работа удаленно или в офисе. Оплата: дизайн 80$ после утверждения заказчиком.

    Дизайн сайтов29 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик

    $50

    Верстка макетов для сайтов. Главная 15$, последующие (изменение только в рабочей части) 5$. Оплата по контакту после просмотра программистом (1-2 дня).

    HTML-верстка31 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Программист

    Нужен программист для создания сайтов с панелью управления разделами и информацией в них*. Работа в офисе или удаленно. Оплата по факту. Пример: * Добавить/Удалить/Изменить/Сортировать раздел/ы * Менять информацию раздела в ворд подобной панели * Загружать информацию в каталог продукции с ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Верстальщик со знанием флеш

    $50

    В офис или удаленно верстальщик со знанием флеш. Оплата 15$ за 1-ю страницу и по 5$ за внутренние страницы (одного сайта). Флеш 25$. Срок исполнения 1-3 дня. Оплата после проверки программистом качества верстки. Это занимает ...

    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Веб-дизайнер

    $100

    Нужен веб-дизайнер. Работа постоянная. Кол-во заказов индивидуально. Макет с версткой 100$, без верстки 80$ Срок разработки 3-4 дня Оплата через систему "контакт" после утверждения заказчиком. Возможно трудоустройство по ТК (г.Санкт-Петербург)

    Дизайн сайтов20 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • WEB-дизайнер

    $100

    Нужен веб-дизайнер. Работа постоянная. Кол-во заказов индивидуально. Макет с версткой 100$, без верстки 80$ Срок разработки 3-4 дня Оплата через систему "контакт" после утверждения заказчиком. Возможно трудоустройство по ТК (г.Санкт-Петербург)

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Раскрутка сайта на Yandex и Rambler

    5 тыс.руб. в месяц по 10 запросам. Оплата 50% при выведении по заданным позициям и 50% в конце месяца в случае, если работа выполнена качественно, и сайт не упадет ниже первой страници. Вывод не должен ...

    Поисковые системы (SEO)19 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Продвижение сайтов в поисковиках

    $200

    Нужен человек на постоянную работу удаленно или в офисе (Санкт-Петербург) для раскрутки сайтов и поддержания их на должном уровне. Оплата 50% при выведении по заданным позициям (к примеру, 10 фразам) и 50% в конце месяца ...

    Поисковые системы (SEO)11 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Дизайнер

    $50

    Разработка несложных логотипов. Условия: предоставить не менее 5 вариантов. Оплата: от 1000 руб. Сроки: 2-3 дня. Оплата: после устного одобрения заказчиком

    Логотипы и Знаки59 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Web-Дизайнер

    $100

    Создание дизайна сайтов, разработка логотипа. Нужен человек с нестандартными решениями. Типовые сайты, шаблонные неинтересны. По времени разработка 1 дизайна должна занимать не более 4 дней. Работа удаленно или в офисе. Оплата 50 - 100$ за макет.

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Flash, верстка сайтов.

    $100

    Нужен человек для создания Flash-анимации для сайтов. Желательно знание верстки, чтобы делать оба этапа работы (и верстку и флеш). Оплата по факту выполнения. Флеш до 25$, верстка 15$ главная и по 5$ за остальные страницы, ...

    Верстка сайта
    Дизайн сайтов6 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Программист

    Нужен человек, для создания php сайтов с контент-менеджером (чтобы клиент мог спокойно добавлять/удалять/переименовывать разделы, изменять информацию, форматировать текст аналогично Word), а также создания колонок новостей, портфолио, каталогов продукции и т.д. Колл-во работы будет зависеть от ...

    PHP
    Наполнение сайтовнет заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Веб-дизайнер

    Нужен человек с нестандарными решениями для создания сайтов и флеш анимации. Оплата 50 - 80 за дизайн, 10 верстка, 25 флеш. Работа постоянная.

    Сайты «под ключ»нет заявок
    Закрыт
    17 лет назад