Нужен человек с нестандартными решениями для создания макетов сайтов. Типовые сайты, шаблонные неинтересны. По времени разработка 1 дизайна должна занимать не более 3 дней. Работа удаленно или в офисе. Оплата: дизайн 80$ после утверждения заказчиком.
- $100Дизайн сайтов29 заявокЗакрыт14 лет назад
- $50
Верстка макетов для сайтов. Главная 15$, последующие (изменение только в рабочей части) 5$. Оплата по контакту после просмотра программистом (1-2 дня).HTML-верстка31 заявкаЗакрыт14 лет назад
Нужен программист для создания сайтов с панелью управления разделами и информацией в них*. Работа в офисе или удаленно. Оплата по факту. Пример: * Добавить/Удалить/Изменить/Сортировать раздел/ы * Менять информацию раздела в ворд подобной панели * Загружать информацию в каталог продукции с ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт14 лет назад
Спальня, коридор, кухня, совмещенная с гостиной. По цене жду ваших предложений.Интерьеры и Экстерьеры6 заявокЗакрыт15 лет назад
- $50
В офис или удаленно верстальщик со знанием флеш. Оплата 15$ за 1-ю страницу и по 5$ за внутренние страницы (одного сайта). Флеш 25$. Срок исполнения 1-3 дня. Оплата после проверки программистом качества верстки. Это занимает ...HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен веб-дизайнер. Работа постоянная. Кол-во заказов индивидуально. Макет с версткой 100$, без верстки 80$ Срок разработки 3-4 дня Оплата через систему "контакт" после утверждения заказчиком. Возможно трудоустройство по ТК (г.Санкт-Петербург)Дизайн сайтов20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $100
Нужен веб-дизайнер. Работа постоянная. Кол-во заказов индивидуально. Макет с версткой 100$, без верстки 80$ Срок разработки 3-4 дня Оплата через систему "контакт" после утверждения заказчиком. Возможно трудоустройство по ТК (г.Санкт-Петербург)Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт16 лет назад
5 тыс.руб. в месяц по 10 запросам. Оплата 50% при выведении по заданным позициям и 50% в конце месяца в случае, если работа выполнена качественно, и сайт не упадет ниже первой страници. Вывод не должен ...Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт17 лет назад
Создание 3D моделей мебели в интерьере. Работа разовая но большая. Качество должно быть не хуже чем в приложенном файле3D-графика17 заявокЗакрыт17 лет назад
- $200
Нужен человек на постоянную работу удаленно или в офисе (Санкт-Петербург) для раскрутки сайтов и поддержания их на должном уровне. Оплата 50% при выведении по заданным позициям (к примеру, 10 фразам) и 50% в конце месяца ...Поисковые системы (SEO)11 заявокЗакрыт17 лет назад
- $50
Разработка несложных логотипов. Условия: предоставить не менее 5 вариантов. Оплата: от 1000 руб. Сроки: 2-3 дня. Оплата: после устного одобрения заказчикомЛоготипы и Знаки59 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Создание дизайна сайтов, разработка логотипа. Нужен человек с нестандартными решениями. Типовые сайты, шаблонные неинтересны. По времени разработка 1 дизайна должна занимать не более 4 дней. Работа удаленно или в офисе. Оплата 50 - 100$ за макет.Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт17 лет назад
- $100
Нужен человек для создания Flash-анимации для сайтов. Желательно знание верстки, чтобы делать оба этапа работы (и верстку и флеш). Оплата по факту выполнения. Флеш до 25$, верстка 15$ главная и по 5$ за остальные страницы, ...Дизайн сайтов6 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек, для создания php сайтов с контент-менеджером (чтобы клиент мог спокойно добавлять/удалять/переименовывать разделы, изменять информацию, форматировать текст аналогично Word), а также создания колонок новостей, портфолио, каталогов продукции и т.д. Колл-во работы будет зависеть от ...Наполнение сайтовнет заявокЗакрыт17 лет назад
Нужен человек с нестандарными решениями для создания сайтов и флеш анимации. Оплата 50 - 80 за дизайн, 10 верстка, 25 флеш. Работа постоянная.Сайты «под ключ»нет заявокЗакрыт17 лет назад