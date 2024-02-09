Веб-разработчик
Здравствуйте.
Готова обсудить цену/сроки/ваши пожелания и взяться за работу. Есть несколько вопросов к вашему заданию.
https://www.fl.ru/users/super_drupper/portfolio/ - Моё портфолио
мною сделанные последние проекты по дизайну, программированию, графике, текстам (больше работ дам в месссенджерах) :
https://mbngruppe.com/index.htm
Перенастроенный шаблон : http://a0728892.xsph.ru/ - под требования заказчика.
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с уважением, Валерия.
НА СВЯЗИ В:
¦ WhatsAPP: +79381234107
¦ TELEGRAM: @lexa198h
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Дизайн сайта2 просмотра
- Дизайн логотипанет просмотров
Дизайн сайтов
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