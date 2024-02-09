Веб-разработчик

Здравствуйте.

Готова обсудить цену/сроки/ваши пожелания и взяться за работу. Есть несколько вопросов к вашему заданию.

https://www.fl.ru/users/super_drupper/portfolio/ - Моё портфолио

мною сделанные последние проекты по дизайну, программированию, графике, текстам (больше работ дам в месссенджерах) :

https://xotkovo.net/

http://dev-test.website/

https://www.appyclick.ru/

https://smartdigitl.ru/

https://zodkam.ru/home/

https://mbngruppe.com/index.htm

Перенастроенный шаблон : http://a0728892.xsph.ru/ - под требования заказчика.

https://bekkabot.ru/

https://artel8.ru/

https://flex-fitness.ru/

http://clubofking.com/

https://azuritgroup.com/

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с уважением, Валерия.

НА СВЯЗИ В:

¦ WhatsAPP: +79381234107

¦ TELEGRAM: @lexa198h