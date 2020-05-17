Frond-end Developer
Навыки и достижения
- HTML5/CSS3(Less/Sass)
- Javascript, PHP
- Wordpress/Joomla/Opencart
- Photoshop, InDesign, Illustrator (ретушь, обработка фотографий, создание визиток логотипов, брошюр, буклетов и т.д.
- Имею опыт в Администрирование ПК.
Образование😎
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
НиколаевАвтоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 2018
Черноморский государственный университет имени Петра Могилы
Николаев, УкраинаПриборостроение, Институт Медицины 2016
Николаевский техникум железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова
Николаев, Украина«Монтаж, обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления движением на железнодорожном транспорте» 2013
Открытый международный университет развития человека «Украина»
Николаев, УкраинаОбслуживание компьютерных систем и сетей, Информатика и вычислительная техника 2013
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Курсы, тренинги,сертификаты
Software Development in PHP2019Разработка программного обеспечения языком PHP, верстка сайтов HTML, CSS, Sass, JavaScript.
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Компьютерные навыки
- Уверенно владею Компьютером и компьютерной техникой.
- Знаю и разбираюсь в составных частях ПК. Уверенно знаю все новинки в мире электронике.
- Имею опыт в настройке, ремонте,сборки компьютерной техники.
- В свободное время принимал заказы по ремонту персональных компьютеров и ноутбуков.
- Разбираюсь в программном обеспечении Windows(любых версий).
- Хорошо знаю программы семейств: Office, Adobe, 1C и д.р.
Портфолио
- Дизайн фильтра на сайте105 просмотров
- Сайт Стилиста-Парикмахера новый101 просмотр
- Интернет магазин101 просмотр
- Адаптивный Lending-page компании108 просмотров
- Сайт Переводчик90 просмотров
- Сайт Стилиста-Парикмахера70 просмотров