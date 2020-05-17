Frond-end Developer

Навыки и достижения

HTML5/CSS3(Less/Sass)

Javascript, PHP

Wordpress/Joomla/Opencart

Photoshop, InDesign, Illustrator (ретушь, обработка фотографий, создание визиток логотипов, брошюр, буклетов и т.д.

Имею опыт в Администрирование ПК.

Образование😎

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Николаев

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии 2018

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Николаев, Украина

Приборостроение, Институт Медицины 2016

Николаевский техникум железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова

Николаев, Украина

«Монтаж, обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления движением на железнодорожном транспорте» 2013

Открытый международный университет развития человека «Украина»

Николаев, Украина

Обслуживание компьютерных систем и сетей, Информатика и вычислительная техника 2013

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Курсы, тренинги,сертификаты

Software Development in PHP

2019Разработка программного обеспечения языком PHP, верстка сайтов HTML, CSS, Sass, JavaScript.

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Свой раздел

Компьютерные навыки

Уверенно владею Компьютером и компьютерной техникой.

Знаю и разбираюсь в составных частях ПК. Уверенно знаю все новинки в мире электронике.

Имею опыт в настройке, ремонте,сборки компьютерной техники.

В свободное время принимал заказы по ремонту персональных компьютеров и ноутбуков.

Разбираюсь в программном обеспечении Windows(любых версий).

Хорошо знаю программы семейств: Office, Adobe, 1C и д.р.

Личные качества Мой девиз: Если делать - то делать качественно.