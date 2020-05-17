djmarions

Дмитрий Рой djmarions

 
31 год
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Frond-end Developer

Навыки и достижения 

  • HTML5/CSS3(Less/Sass)
  • Javascript, PHP
  • Wordpress/Joomla/Opencart
  • Photoshop, InDesign, Illustrator (ретушь, обработка фотографий, создание визиток логотипов, брошюр, буклетов и т.д.
  • Имею опыт в Администрирование ПК.

Образование😎 

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Николаев

Автоматизация и компьютерно-интегрированные технологии  2018

Черноморский государственный университет имени Петра Могилы

Николаев, Украина

Приборостроение, Институт Медицины  2016

Николаевский техникум железнодорожного транспорта имени академика В. Н. Образцова

Николаев, Украина

«Монтаж, обслуживание и ремонт автоматизированных систем управления движением на железнодорожном транспорте»  2013

Открытый международный университет развития человека «Украина»

Николаев, Украина

Обслуживание компьютерных систем и сетей, Информатика и вычислительная техника  2013

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Курсы, тренинги,сертификаты 

Software Development in PHP

2019Разработка программного обеспечения языком PHP, верстка сайтов HTML, CSS, Sass, JavaScript.

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Свой раздел 

Компьютерные навыки

  • Уверенно владею Компьютером и компьютерной техникой.
  • Знаю и разбираюсь в составных частях ПК. Уверенно знаю все новинки в мире электронике.
  • Имею опыт в настройке, ремонте,сборки компьютерной техники.
  • В свободное время принимал заказы по ремонту персональных компьютеров и ноутбуков.
  • Разбираюсь в программном обеспечении Windows(любых версий).
  • Хорошо знаю программы семейств: Office, Adobe, 1C и д.р.
Личные качества Мой девиз: Если делать - то делать качественно. 

Портфолио