Современные сайты на WORDPRESS/WooCommerce/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER.Здравствуйте, меня зовут Никита и я создаю современные сайты с индивидуальным дизайном на WORDPRESS/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER .
- Дизайн, вызывающий доверие у клиента и заставляющий его оставить заявку.
- Адаптивный дизайн под все устройства.
- Доступный и понятный для пользователя интерфейс.
- Без старомодных решений.
⚙️Этапы работы.
✅ 1. Предоплата за первый этап не требуется. Я создаю примерный макет и скидываю его Вам.
✅ 2. Обсуждение правок.
✅ 3. Готовый проект, который Вы одобряете, передается Вам после совершения оплаты.
Бесплатные плюшки.1. Создаю макет без предоплаты.
2. Бесплатное консультирования на протяжении 3 дней, после завершения проекта. 3. (Только на ELEMENTOR) Научу самостоятельно редактировать несложную информацию, после завершения работы.
Цены и сроки.(Цена индивидуальна и обсуждается с клиентом)
🚀 Лендинг. Срок до 24 часов.
🚀 Многостраничник. Срок от 2 до 4 дней
🚀 До 6 страниц. Срок от 3 до 7 дней.
🚀 До 10 страниц. Срок от 4 до 8 дней.
E-SHOP Срок от 10 до 30 дней.