💻💻💻🌐Современные сайты🌐 на Wordpress/Elementor Pro/Beaverbuilder. 🎨💻💻💻

Современные сайты на WORDPRESS/WooCommerce/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER.Здравствуйте, меня зовут Никита и я создаю современные сайты с индивидуальным дизайном на WORDPRESS/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER .

Дизайн, вызывающий доверие у клиента и заставляющий его оставить заявку.

Адаптивный дизайн под все устройства.

Доступный и понятный для пользователя интерфейс.

Без старомодных решений.

⚙️Этапы работы.

✅ 1. Предоплата за первый этап не требуется. Я создаю примерный макет и скидываю его Вам.

✅ 2. Обсуждение правок.

✅ 3. Готовый проект, который Вы одобряете, передается Вам после совершения оплаты.

Бесплатные плюшки.

1. Создаю макет без предоплаты.

2. Бесплатное консультирования на протяжении 3 дней, после завершения проекта. 3. (Только на ELEMENTOR) Научу самостоятельно редактировать несложную информацию, после завершения работы.

Цены и сроки.

(Цена индивидуальна и обсуждается с клиентом)

🚀 Лендинг. Срок до 24 часов.

🚀 Многостраничник. Срок от 2 до 4 дней

🚀 До 6 страниц. Срок от 3 до 7 дней.

🚀 До 10 страниц. Срок от 4 до 8 дней.

 E-SHOP Срок от 10 до 30 дней.