djnikita

Никита djnikita

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
&#128187;&#128187;&#128187;&#127760;Современные сайты&#127760; на Wordpress/Elementor Pro/Beaverbuilder. &#127912;&#128187;&#128187;&#128187;

Современные сайты на WORDPRESS/WooCommerce/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER.Здравствуйте, меня зовут Никита  и я создаю современные сайты с индивидуальным дизайном на WORDPRESS/ELEMENTOR/BEAVERBUILDER .

  • Дизайн, вызывающий доверие у клиента и заставляющий его оставить заявку.
  • Адаптивный дизайн под все устройства.
  • Доступный и понятный для пользователя интерфейс.
  • Без старомодных решений.

⚙️Этапы работы.

✅ 1. Предоплата за первый этап не требуется. Я создаю примерный макет и скидываю его Вам.

✅ 2. Обсуждение правок. 

✅ 3. Готовый проект, который Вы одобряете, передается Вам после совершения оплаты. 

Бесплатные плюшки.

1. Создаю макет без предоплаты. 

2. Бесплатное консультирования на протяжении 3 дней, после завершения проекта. 3. (Только на ELEMENTOR) Научу самостоятельно редактировать несложную информацию, после завершения работы.

Цены и сроки.

(Цена индивидуальна и обсуждается с клиентом)

🚀 Лендинг. Срок  до 24 часов.

🚀 Многостраничник.  Срок от 2  до 4 дней

🚀 До 6 страниц. Срок от 3 до 7 дней.

🚀 До 10 страниц. Срок от 4 до 8 дней.

 E-SHOP Срок от 10 до 30 дней.

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Отзывы заказчиков

guest_16075177679134
4 года в сервисе
Был
4 года назад
$45
10 баллов
4 года назад
Сайт на WordPress
WordPress
Всё отлично! Работа выполнена качественно и в срок, все уточнения приняты к руководству и исполнены. Рекомендасьон
Хороший, общительный заказчик. Все сделали быстро
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