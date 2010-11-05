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- Красноярский музейно-выставочный центр231 просмотр
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
12 лет назад
Все ок - хороший исполнитель, который быстро и без глюков сделал тему для друпала. Я доволен.
Ответный отзыв
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Рекомендую!
$130
0 баллов
13 лет назад
К сожалению, вынужден оставить отрицательный отзыв. Исполнитель просто исчез. Сроки более чем просрочены. Обратной связи на письма в личку нет.
$10
10 баллов
13 лет назад
Очень доволен сотрудничеством. Все делается с точностью до минуты.
Ответный отзыв
Приятно было сотрудничать! Всем доволен. Жду дальнейшего сотрудничества.
$30
10 баллов
13 лет назад
Очень понравилось работать с Денисом. Внинмательный кдеталям, аккуратный и квалифицированный специалист. Терпеливо возился со мной, пока результат не удовлетворил меня.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую
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3 отзыва
от $7
от 1 дня
#803
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $40
от 2 дней
#1960