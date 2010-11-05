djonovy

Денис djonovy

 
36 летЯпония/Киото
13 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
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Отзывы заказчиков
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$1
10 баллов
12 лет назад
Заверстать дизайн на drupal
Все ок - хороший исполнитель, который быстро и без глюков сделал тему для друпала. Я доволен.
Четко поставленная задача. Своевременная оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$130
0 баллов
13 лет назад
Натянуть на друпал
К сожалению, вынужден оставить отрицательный отзыв. Исполнитель просто исчез. Сроки более чем просрочены. Обратной связи на письма в личку нет.
Dr-Karlson
Андрей 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Верстка под Друпал
Очень доволен сотрудничеством. Все делается с точностью до минуты.
Приятно было сотрудничать! Всем доволен. Жду дальнейшего сотрудничества.
Ответный отзыв
Studio-PK
39 летРоссия
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
13 лет назад
Порезать дизайн под друпал
Очень понравилось работать с Денисом. Внинмательный кдеталям, аккуратный и квалифицированный специалист. Терпеливо возился со мной, пока результат не удовлетворил меня.
Отличный заказчик. Рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
3 отзыва
от $7
от 1 дня
#803
Системы управления (CMS)
1 отзыв(-1)
от $40
от 2 дней
#1960