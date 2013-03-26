Начали работать с Дмитрием на позитивной ноте, для начала исправил несколько ошибок довольно быстро. Затем приступил к самому ТЗ, срок выполнения поставил 10 дней, к этому времени я еще добавила 4 дня и начались задержки, делая тз все задания были сделаны с ошибками, не возможно было проверить ни один из пунктов. ТЗ затянулось на месяц и после чего человек просто исчез.Удалил меня из скайпа, на телефон не отвечал. Расцениваю это как безответственное поведение по отношению к работе и заказчику.